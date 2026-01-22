Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció que el Club ascendió al entrenador principal de Crown Legacy FC, Gary Dicker, a entrenador asistente del primer equipo bajo la dirección de Dean Smith. Dicker reemplaza a Christian Fuchs, quien recientemente está asignado como entrenador principal del Newport County AFC de la EFL League Two.

Rising through the ranks 📈👑 We have promoted Crown Legacy FC Head Coach Gary Dicker to first team assistant coach! pic.twitter.com/e5Ej4tS0in — Charlotte FC (@CharlotteFC) January 21, 2026

“Gary se ha adaptado muy bien a la organización y fue la elección natural para ascender al primer equipo”, dijo Zoran Krneta. “Construyó una buena relación con los jugadores de Crown Legacy y el cuerpo técnico del primer equipo. Gary seguirá siendo un puente entre Crown Legacy y el primer equipo, a la vez que seguirá aportando nueva energía e ideas al equipo”. Lee también: El Charlotte FC ficha al lateral izquierdo austriaco David Schnegg

Dicker, segundo entrenador del Crown Legacy FC en la historia del club en noviembre de 2024. Durante su primer año al mando, varios jugadores avanzaron en la trayectoria profesional. El defensa canterano Jack Neeley debutó con el primer equipo del Charlotte FC en mayo, durante un partido de la Copa Abierta de Estados Unidos contra el North Carolina FC, mientras que el prometedor mediocampista Baye Coulibaly se desarrolló en MLS NEXT Pro antes de firmar un contrato con el primer equipo en septiembre y debutar en la MLS. Otros talentos del Crown Legacy, como Aron John, Emmanuel Uchegbu, Morrison Agyemang y Willian Sangoquiza, han tenido la oportunidad de entrenar y jugar con el primer equipo durante la pretemporada de 2026.

Además, CLFC registró la mayor cantidad de minutos aportados por jugadores de la Academia en una sola temporada durante la campaña de 2025. Ocho jugadores de la Academia hicieron su debut profesional en 2025, y los jugadores Wyatt Holt, Adrian Mendoza y Simon Tonidandel sumaron minutos significativos.

El irlandés se unió a la organización procedente del Brighton & Hove Albion, donde se desempeñó como entrenador asistente del equipo Sub-21 en la Premier League 2. Su carrera como entrenador sigue a una distinguida carrera de 15 años como jugador con clubes de Irlanda, Inglaterra y Escocia; más notablemente con Brighton, donde ayudó al club a obtener el ascenso al Campeonato EFL en la temporada 2010-11. Lee también: Charlotte FC adquiere al mediocampista USMNT Luca de la Torre

Con el ascenso de Dicker, el entrenador asistente de Crown Legacy, Kevin Sawchak, es entrenador en jefe y el entrenador en jefe de Charlotte FC Academy Sub-18, Kevin Martínez, ha sido ascendido a entrenador asistente de Crown Legacy.

Sawchak se unió al Crown Legacy FC en febrero de 2023 tras un año como entrenador asistente del Northern Colorado Hailstorm FC de la USL League One. El jugador, originario de Atlanta, Georgia, se desempeñó como entrenador interino del club en 2024 tras la salida de José Tavares y registró un récord de 8 victorias, 5 derrotas y 5 empates, además de alcanzar las semifinales de la Conferencia Este del MLS NEXT Pro. También tiene experiencia como entrenador con los Chattanooga Red Wolves, la Universidad de Oglethorpe y la Academia del Atlanta United. Exalumno de la Universidad de Alabama en Birmingham, Sawchak tuvo una carrera profesional de 10 años, principalmente en la segunda división finlandesa.