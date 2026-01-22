Arrestan a tres personas por ataque a iglesia en Minnesota

Minnesota.- La Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, junto al Director del FBI, Kash Patel, confirmaron el jueves 22 de enero la detención de tres individuos presuntamente responsables del ataque coordinado contra la congregación Cities Church en St. Paul, ocurrido el pasado fin de semana.

En sus redes sociales, indicaron que en un operativo ejecutado minutos después de recibir la orden directa de la Fiscal General, agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) procedieron al arresto de Nekima Levy Armstrong, William Kelly y Chauntyll Louisa Allen.

«Nuestra nación fue fundada por personas que huían de la persecución religiosa. La libertad de culto es la base de este país», declaró la fiscal Bondi.

Minutes ago at my direction, @HSI_HQ and @FBI agents executed an arrest in Minnesota. So far, we have arrested Nekima Levy Armstrong, who allegedly played a key role in organizing the coordinated attack on Cities Church in St. Paul, Minnesota. We will share more updates as they… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 22, 2026

De la misma manera, enfatizó que «protegeremos a nuestros pastores, protegeremos nuestras iglesias y protegeremos a los estadounidenses de fe. Escuchen fuerte y claro: no toleramos ataques a lugares de culto».

UPDATE: William Kelly is now in custody. Our nation was settled and founded by people fleeing religious persecution. Religious freedom is the bedrock of this country. We will protect our pastors. We will protect our churches. We will protect Americans of faith. — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 22, 2026

Enfrentan varios delitos

Por su parte, el Director del FBI, Kash Patel, detalló que los detenidos enfrentan cargos por violación de la Ley FACE (Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas), normativa que también protege el acceso seguro a los recintos religiosos.

Por último, las autoridades indicaron que se proporcionarán más detalles a medida que avance la investigación judicial.

A second arrest has been made. Chauntyll Louisa Allen is now in custody, also on an alleged violation of the FACE Act – after targeting Cities Church in Minneapolis last weekend.@AGPamBondi @HSI_HQ @TheJusticeDept https://t.co/wqmoIScLTJ — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 22, 2026

Datos de interés

A través de varios medios de comunicación se conoció que durante el fin de semana pasado, los implicados lideraron una irrupción coordinada dentro de las instalaciones de la Cities Church, interrumpiendo el servicio religioso en curso con megáfonos y consignas políticas.

Trascendió que la acción tuvo como objetivo hostigar al pastor de la congregación por su vinculación profesional con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un hecho que las autoridades federales han tipificado no como una manifestación, sino como una violación flagrante de la Ley FACE, al impedir mediante la intimidación el ejercicio del derecho al culto pacífico.»

