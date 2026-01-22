jueves, enero 22, 2026
Arrestan a tres personas por ataque a iglesia en Minnesota

ESTADOS UNIDOS
Maria Gabriela Perez

Minnesota.-  La Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, junto al Director del FBI, Kash Patel, confirmaron el jueves 22 de enero la detención de tres individuos presuntamente responsables del ataque coordinado contra la congregación Cities Church en St. Paul, ocurrido el pasado fin de semana.

En sus redes sociales, indicaron que en un operativo ejecutado minutos después de recibir la orden directa de la Fiscal General, agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) procedieron al arresto de Nekima Levy Armstrong, William Kelly y Chauntyll Louisa Allen.

«Nuestra nación fue fundada por personas que huían de la persecución religiosa. La libertad de culto es la base de este país», declaró la fiscal Bondi.

De la misma manera, enfatizó que «protegeremos a nuestros pastores, protegeremos nuestras iglesias y protegeremos a los estadounidenses de fe. Escuchen fuerte y claro: no toleramos ataques a lugares de culto».

Enfrentan varios delitos

Por su parte, el Director del FBI, Kash Patel, detalló que los detenidos enfrentan cargos por violación de la Ley FACE (Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas), normativa que también protege el acceso seguro a los recintos religiosos.

Por último, las autoridades indicaron que se proporcionarán más detalles a medida que avance la investigación judicial.

Datos de interés

A través de varios medios de comunicación se conoció que durante el fin de semana pasado, los implicados lideraron una irrupción coordinada dentro de las instalaciones de la Cities Church, interrumpiendo el servicio religioso en curso con megáfonos y consignas políticas.

Trascendió que la acción tuvo como objetivo hostigar al pastor de la congregación por su vinculación profesional con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un hecho que las autoridades federales han tipificado no como una manifestación, sino como una violación flagrante de la Ley FACE, al impedir mediante la intimidación el ejercicio del derecho al culto pacífico.»

