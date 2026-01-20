Willy Chirino celebrará su 50 Aniversario con un concierto histórico

Fort Myers.- Havana Latin Producciones LLC anunció que el legendario cantautor y embajador de la música cubana, Willy Chirino, celebrará 50 años de carrera el sábado 21 de marzo de 2026 en el Caloosa Sound Convention Center.

En una nota de prensa de VGMEDIAPR, indicaron que el espectáculo promete ser una velada cargada de nostalgia y libertad, donde Chirino interpretará himnos como «Nuestro Día (Ya Viene Llegando)» y «Medias Negras».

Al respecto, Yotuhel Montane, productor del evento, expresó que «celebrar los 50 años de carrera de Willy Chirino es honrar la historia de la música cubana en el exilio”.

“Este concierto no es solo un show, es un encuentro con nuestras raíces, nuestra identidad y nuestra libertad», acotó.

Además destacaron que el mega concierto cuenta con el respaldo de importantes empresas que han creído en este histórico espectáculo entre ellos: Del Prado Medical Centers, Sophia’s Magical Sweets and More, Serenity Place A.L.F., Protax Solution, Innova Real Estate Corporation, Pascal Construction Inc., Colina Law, Dog Plumbing LLC, Royal Prestige, EJ Glass Manufacturator, Alconero & Associates, Dania Ferro, Luxe Graphics, Simily Insurance, All Fence, Blue Horizon, VGMedia Publicity Agency LLC, Travel Agency The World Is Yours, Ultra Health, Xtreme Impact Windows & Doors, De Lux Liquors, Punto Ibérico Restaurant y La Guarija 40.

Detalles del evento:

Por último, los organizadores del evento indicaron que el evento se realizará el 21 de marzo de 2026, en Caloosa Sound Convention Center, 2200 Edwards Drive, Fort Myers, Florida.

Para las personas que deseen acudir al evento las entradas están disponibles en Tickeri.com.

