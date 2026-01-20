Trump destaca el récord en deportaciones y la caída del precio de la gasolina

Washington.- Al inicio del segundo año de mandato, de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, la Casa Blanca destaca los logros sin precedentes en materia de seguridad nacional y política exterior.

A través de diversos reportajes publicados en la Casa Blanca, destacan que la Administración Trump-Vance ha cumplido sus promesas de campaña con una velocidad y contundencia nunca antes vistas, marcando una nueva era de fortaleza estadounidense.

De la misma manera, el Presidente Trump celebra recientemente un alivio masivo para los conductores estadounidenses. Gracias a la agresiva política de desregulación y la máxima expansión de la producción nacional de petróleo y gas natural («Drill, Baby, Drill»).

La Casa Blanca reveló que el promedio nacional del precio de la gasolina ha caído por debajo de los $2.80 por galón por primera vez en años, con estados clave reportando precios cercanos a los $2.00.

365 days of WINNING. MAJOR accomplishments. See President Donald J. Trump’s first-year highlights. ⬇️ pic.twitter.com/Ot7DIBerPp — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2026

Asimismo, destacan que se estima que la familia estadounidense promedio ahorrará más de $1,200 anuales en costos de energía y combustible, dinero que ahora permanece en los hogares y no en las gasolineras.

One year ago, everything changed.

The return of strength. The return of America First. The era of winning is here — and it’s just getting started. MAKE AMERICA GREAT AGAIN 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/Fgr1KGH5j9 — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2026

Captura de Nicolás Maduro

Entre las acciones más resaltantes de los últimos meses, fue la ejecución de una maniobra militar decisiva el sábado 3 de enero de 2026, cuando fuerzas especiales de los Estados Unidos, bajo la orden directa del presidente Trump y la supervisión del secretario de Defensa Pete Hegseth, llevaron a cabo con éxito la «Operación Resolución Absoluta».

Esta misión quirúrgica en Caracas culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, poniendo fin a años de opresión socialista y desestabilización regional.

Es de recordar, que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron extraídos sin bajas estadounidenses y trasladado inicialmente a la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en New York. Actualmente, se encuentra bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de ser procesado por cargos de narcoterrorismo presentados por el Departamento de Justicia.

«Le dije al mundo que América había vuelto y que los dictadores ya no dormirían tranquilos. Maduro tuvo su oportunidad, pero eligió el crimen sobre su pueblo. Ahora enfrentará la justicia americana. Venezuela es libre», afirmó.

Seguridad fronteriza y migración

Por otro lado, en segundo año de la administración arranca con la frontera más segura en la historia de los Estados Unidos. Bajo el liderazgo de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, las políticas de «Tolerancia Cero» han arrojado resultados inmediatos:

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que más de 2.5 millones de migrantes indocumentados han abandonado el país en los últimos 12 meses. Esto incluye 605.000 deportaciones formales y 1.9 millones de «autodeportaciones» impulsadas por la aplicación de la ley y el programa CBP Home, que ofrece incentivos para el retorno voluntario.

ONE YEAR OF MAKING AMERICA SAFE AGAIN. Since taking office on January 20, 2025, President Trump’s first year has been nothing short of extraordinary, thanks to the men and women of DHS. pic.twitter.com/8D1r6AtGHQ — Homeland Security (@DHSgov) January 20, 2026

De la misma manera, es de destacar que se ha implementado plenamente la Ley Laken Riley, asegurando que cualquier extranjero que cometa un crimen en suelo estadounidense sea detenido y deportado inmediatamente, sin excepciones.

Por último, el Presidente Trump reafirma su compromiso de poner a America First, asegurando las fronteras, protegiendo a las familias y proyectando fuerza en el escenario mundial.

