Trump a Machado: Quizás podamos involucrarte

Foto: Cortesía X @RapidResponse47
Maria Gabriela Perez

Washington.-  El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump afirmó el martes 20 de enero su intención de integrar a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en el futuro político de la nación sudamericana.

Estas declaraciones las ofreció desde la Casa Blanca, tras su segundo año de gestión, en donde indicó que Machado es “una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario”.

“Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo», afirmó Trump.

Es de recordar, que en días pasados, Trump sostuvo una reunión privada la semana pasada, donde Machado obsequió al mandatario la medalla de su Premio Nobel de la Paz.

Relaciones con la administración de Delcy Rodríguez

Por otro lado, durante la conferencia de prensa, Trump confirmó que mantiene una relación de trabajo fluida con el actual gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez.

El mandatario destacó el cambio radical en la relación bilateral. «Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela».

Por último, Trump subrayó que las compañías petroleras estadounidenses se preparan para realizar «inversiones masivas», asegurando que el país caribeño posee reservas superiores a las de Arabia Saudita y que el nuevo gobierno está cumpliendo con todas las exigencias de Washington.

