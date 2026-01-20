Machado denuncia la represión de los presos políticos en la OEA

Washington.- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sostuvo una reunión crucial con el Secretario General de la Organización de los Estados Unidos Americanos (OEA), Albert Ramdin, donde denunció que el régimen en Venezuela continúa manipulando la realidad sobre los presos políticos y exigió el desmantelamiento total del aparato represivo.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la también Premio Nobel de la Paz advirtió que las supuestas liberaciones anunciadas por las autoridades son, en muchos casos, falsas, calificando la situación como «una tortura diaria para los familiares».

«No es posible hablar de transición con represión», enfatizó Machado al salir de la sede de la OEA.

De la misma manera, enfatizó que «hay que desmontar la estructura represiva y los centros de tortura».

We had a highly productive meeting with OAS Secretary General Albert Ramdin, where we agreed on the urgent need to prioritize the rights and well-being of the Venezuelan people and to immediately begin the democratic reinstitution of our nation. I reaffirmed our unwavering… https://t.co/ZIhrYvEML2 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 20, 2026

Hija de Edmundo denunció extorsión

Es de mencionar, que Mariana González de Tudares, hija del líder político Edmundo González Urrutia, denunció en un comunicado enviado a organismos internacionales sobre la extorsión que ha sufrido desde la detención injusta de su esposo.

En el escrito, detalló que Rafael Tudares fue sentenciado sin testigos, sin evidencias y sin hechos demostrables en su contra. Al ser abogado, él mismo revisó su expediente y constató que está vacío de pruebas.

Mariana González denunció haber sufrido tres episodios de extorsión en sedes diplomáticas y espacios vinculados a la Iglesia. En estos encuentros, se le indicó que la única forma de liberar a su esposo era obligando a su padre, Edmundo González Urrutia, a «renunciar a su lucha y a su causa».

Hago una denuncia pública: El expediente judicial en contra de mi esposo, Rafael Tudares Bracho, carece totalmente de sustento probatorio y de elementos como para haberlo sometido a una arbitraria privación de libertad, un clandestino proceso penal y injusta condena. Todo eso… pic.twitter.com/t0989Xk3Nh — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) January 19, 2026

«Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito», sentenció Mariana González en su comunicado. Al mismo tiempo, exigió justicia para un hombre que «no tiene arte ni parte en el conflicto político».

Por último, es de mencionar, que María Corina Machado continuará su agenda en Washington reuniéndose con los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart para exponer estos casos.

