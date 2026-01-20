Localizan sano y salvo a Gideon Andrew Ferguson: Lo que se sabe

Iredell, NC.- La comunidad de Cleveland, Iredell, terminó una angustiosa espera de tres días con la confirmación de que Gideon Andrew Ferguson, de 14 años de edad, apareció con vida y en buen estado de salud. El caso movilizó a decenas de familias, escuelas y autoridades, quienes siguieron cada actualización desde la desaparición del menor el 14 de enero.

El adolescente salió de su residencia en Watermoss Drive, en el condado Iredell, durante la tarde del lunes 12 de enero. La abuela del menor lo dejó en casa alrededor de las 3:30, después de la jornada escolar. Una hora más tarde, su madre advirtió que no se encontraba en la vivienda y notificó a la Oficina del Sheriff del Condado Iredell, que activó de inmediato un protocolo de búsqueda con la colaboración de agencias locales, estatales y federales.

Lee también: Múltiples agencias buscan a niño desaparecido en Iredell

El despliegue llamó la atención por su magnitud. Equipos de búsqueda y rescate de distintos puntos del estado, junto con personal del FBI, se sumaron a la operación. Las autoridades utilizaron caninos especializados, drones, entrevistas, revisión de cámaras de seguridad, análisis de dispositivos electrónicos y rastreo de señales como parte del operativo.

“¡Esta es la respuesta a todas nuestras plegarias! A última hora de esta mañana (del 17 de enero), Gideon fue encontrado sano y salvo”, informó la Oficina del Sheriff, que celebró la noticia junto a la familia y la comunidad. Tras la localización, personal médico trasladó al adolescente para una evaluación preventiva.

Los detectives mantuvieron una fuerte presencia alrededor de la vivienda del menor durante las primeras 72 horas. La información difundida sobre la vestimenta del adolescente —jeans, sudadera o chaqueta gris y tenis Nike— ayudó a reforzar la alerta pública mientras las autoridades ampliaban el radio de búsqueda.

El caso generó preocupación en Cleveland por el hermetismo inicial y por la corta edad del menor. Maestros, vecinos y grupos comunitarios permanecieron atentos al desarrollo de la operación ante la posibilidad de un escenario más complejo. La confirmación de que Gideon se encontraba en buenas condiciones físicas y bajo observación médica trajo alivio y reconocimiento al trabajo conjunto de las agencias involucradas.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias de la desaparición, aunque adelantaron que el caso continuará bajo evaluación mientras la familia se concentra en reencontrarse con el menor y retomar la rutina tras la crisis.

Video: Niño murió por traumatismos en Charlotte NC