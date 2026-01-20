Las familias latinas lideran el récord en búsqueda de opciones escolares

Washington.- En el marco de la celebración de la National School Choice Week (Semana Nacional de la Elección Escolar), un nuevo informe reveló un cambio cultural significativo en la educación estadounidense: el concepto de «elegir escuela» ha dejado de ser una idea abstracta para convertirse en una práctica habitual, especialmente entre las familias hispanas.

Según un comunicado de prensa de Conoce tus Opciones Escolares, reveló que la nueva encuesta nacional, el 75% de los padres en Estados Unidos consideró, buscó o concretó un cambio de escuela para al menos uno de sus hijos durante el último año.

Destacaron que esta cifra representa el nivel más alto registrado en los últimos cinco años, señalando que la exploración de alternativas educativas se ha normalizado en la vida familiar.

El Protagonismo latino

Por otro lado, señalaron que el impacto de la comunidad hispana en este fenómeno es decisivo, dado que más de 14 millones de estudiantes hispanos asisten hoy a escuelas en el país, representando un tercio de la matrícula nacional.

Asimismo, detallaron que los estudiantes hispanos constituyen ahora el grupo demográfico con mayor matrícula en las escuelas charter, representando el 36% de todos los estudiantes en este modelo, superando a cualquier otro grupo étnico.

Acotaron que la participación de familias hispanas en el homeschooling ha aumentado significativamente, al igual que la búsqueda activa de opciones en estados clave como Texas, California y Florida.

Por último, el reporte destaca un hallazgo fundamental: entre los padres que exploraron opciones pero no cambiaron de escuela, el costo ya no es el obstáculo principal.

