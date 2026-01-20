Bakersville, NC.- La Oficina del Sheriff de Mitchell County recordó a los padres monitorear las redes sociales de sus hijos, luego de confirmar el rescate de una menor tras el inicio de una investigación en Asheville, tras ser reportada como desaparecida por su madre. La joven estaba junto a un hombre adulto al momento de su localización. El caso movilizó a varias agencias y culminó con la localización de la menor en Asheville, así como con la emisión de una orden de arresto contra el presunto implicado.

La alerta comenzó el domingo 18 de enero alrededor de las 11:23 p.m., cuando la madre contactó a las autoridades para informar que su hija no se encontraba en casa. El sheriff Donald Street explicó que la mujer acudió a la habitación de la menor y no la encontró en la cama. La joven había salido por la ventana del dormitorio, lo que generó preocupación inmediata debido a la ausencia de indicios sobre su destino.

El dispositivo de búsqueda avanzó con rapidez gracias al rastreo del teléfono de la menor, un elemento que orientó a los investigadores hacia la ciudad de Asheville. La Oficina del Sheriff de Mitchell County, la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte (SBI) y el Departamento de Policía de Asheville coordinaron una operación conjunta para ubicar a la víctima y al hombre que se encontraba con ella.

Una vez en Asheville, los agentes identificaron una residencia donde se encontraba la menor junto al adulto. La intervención permitió recuperar a la niña y garantizar su retorno a casa. El sheriff Street publicó una actualización del caso en la página oficial de Facebook de la agencia, donde reconoció el trabajo de las unidades involucradas y confirmó que la víctima regresaría sana y salva con su familia.

Las autoridades también advirtieron que este episodio marcó el segundo incidente similar en un lapso de tres meses dentro del condado. El sheriff Street aprovechó la comunicación pública para instar a los padres a supervisar las cuentas de redes sociales de sus hijos, un llamado que se relaciona con el papel que desempeñan estas plataformas en casos de contacto inapropiado y captación de menores.

La Oficina del Sheriff de Mitchell aseguró una orden de arresto por delito grave contra el adulto implicado. El Departamento de Policía de Asheville no confirmó si el sospechoso permanecía bajo su custodia al cierre del reporte. La investigación continúa activa y podrían surgir nuevas actualizaciones en las próximas horas.

