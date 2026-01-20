Indiana Hoosiers vence a Miami y logra el histórico 16-0

Indianápolis.- Los Indiana Hoosiers completaron su temporada de ensueño al derrotar la noche del lunes 19 de enero a los Miami Hurricanes con un marcador de 27-21, proclamándose Campeones Nacionales del Fútbol Americano Universitario 2026.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la victoria, Indiana no solo alza el trofeo, sino que reescribe los libros de historia al convertirse en el primer equipo universitario importante en lograr una temporada invicta de 16-0 desde los Yale Bulldogs en 1894.

De la misma manera, se conoció que el encuentro fue una batalla defensiva y táctica que se decidió en los segundos finales.

Trump asistió a la final

Los medios deportivos destacaron que el tono del partido lo estableció temprano la defensa de Indiana. El liniero defensivo Mikail Kamara, nombrado posteriormente MVP Defensivo, realizó la jugada del partido al bloquear un despeje de Miami que fue recuperado en la zona de anotación para un touchdown, dando una ventaja anímica crucial. Kamara finalizó con 4 tacleadas (3 en solitario).

Asimismo, señalaron que Miami respondió con una anotación de Malachi Toney, recortando distancias. Sin embargo, el pateador de Indiana, Nico Radicic, conectó un gol de campo de 35 yardas con solo 1:42 minutos restantes en el reloj, colocando el marcador 27-21.

Por último, es de mencionar, que al partido fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue visto junto a otros miembros de su familia y del gabinete. Además, con su amigo Danna White, director ejecutivo de la UFC.

President Donald J. Trump receives massive cheers from the Hard Rock Stadium crowd during the national anthem at the @CFBPlayoff National Championship.

