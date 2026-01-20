ICE intensifica su «Campaña Azul» contra la trata de personas

Washington.- Con motivo al Mes Nacional de Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reafirmó su compromiso de combatir este delito y aumentar la conciencia pública a través de la «Campaña Azul» (Blue Campaign), la iniciativa nacional del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En un comunicado, indicaron que ICE está liderando durante todo enero una serie de eventos de divulgación y capacitación para empoderar a las comunidades.

Al respecto, James Harris, subdirector de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para la Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional, declaró que «la trata de personas es un crimen brutal que se aprovecha de los vulnerables y amenaza la seguridad de nuestras comunidades”.

“A través de la Campaña Azul, ICE continúa liderando la carga para crear conciencia, apoyar a los sobrevivientes y perseguir agresivamente a quienes explotan a otros con fines de lucro. La conciencia es prevención, y la prevención salva vidas», afirmó.

Ver más: Noem anuncia limpieza de pandillas en Minnesota

Acciones clave durante enero

En este sentido, detallaron sobre la movilización en redes sociales para visibilizar la causa. Además, indica que alianzas con los sectores de transporte, hotelería, educación y aviación para identificar indicadores de trata.

Además, destacaron sobre la provisión de recursos centrados en la protección de supervivientes.

Por último, ICE instó al público a reportar actividades sospechosas a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 888-373-7888.

Video: Fianzas a solicitantes de Visas