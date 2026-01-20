ICE busca a dos presuntos depredadores sexuales prófugos en Minnesota

Minnesota .- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicita la colaboración ciudadana para la captura inmediata de dos hombres, que están siendo supuestamente acusados de depredadores sexuales.

En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, indicó que los hombres se encuentran prófugos en St. Paul, Minnesota.

En este sentido, las autoridades del DHS hicieron un llamado directo al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey para que detengan la liberación de criminales extranjeros. Al mismo tiempo, señaló que ICE tiene más de 1.360 órdenes de detención (detainers) activas para criminales bajo su custodia.

De la misma manera, detallaron que el primer prófugo responde al nombre de Kongmeng Vang, quien proviene de Laos. Buscado por agresión sexual, actividad de pandillas y asalto. Posee una orden final de deportación desde 2016.

Asimismo, señalaron que el otro buscado es identificado como Lue Moua, quien también es Laos. Buscado por violación, secuestro, violencia doméstica y agresión sexual a un menor. Posee una orden final de deportación desde 2012.

Piden información

Al respecto, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, afirmó que «estos dos violentos delincuentes sexuales andan sueltos en St. Paul. Pedimos al público cualquier información”.

“Estos monstruos son el tipo exacto de criminales que ICE está atacando en Minnesota. Si vienes a nuestro país ilegalmente y rompes nuestras leyes, te encontraremos, te arrestaremos y nunca regresarás», afirmó.

Por último, instaron a la colectividad que cualquier información debe reportarse a la línea 1-866-DHS-2-ICE.

