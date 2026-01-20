miércoles, enero 21, 2026
Modified date:

2 Celebraciones del Año Nuevo Lunar en Charlotte en 2026

ENTRETENIMIENTO
39
Creada por Gemini por Jacmibel Rosas
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Año Nuevo Lunar tiene lugar el 17 de febrero de 2026 y se celebra durante varias semanas, a partir de finales de enero. Aunque comúnmente se lo conoce como Año Nuevo chino, también se celebra en otros países asiáticos, especialmente Vietnam y Corea.

¡2026 es el Año del Caballo en la mayoría de los países asiáticos! Si nació en 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954 o 1942, después del Año Nuevo Lunar (finales de enero o principios de febrero), nació en el Año del Caballo.

Lee también: Celebra el Año Nuevo Chino en NC

Si este es su año, se le considera seguro de si mismo, afable, responsable, en forma e inteligente. Algunos lo consideran fácilmente influenciable, egocéntrico e impaciente. Tu mejor pareja es un tigre o un perro. Sería prudente que evitara la rata y el buey.

Feria Cultural del Año Nuevo Chino 31 de enero

Charlotte Chinese Story Time presentará la Feria Cultural del Año Nuevo Chino el sábado 31 de enero de 2026, de 1:00 p.m. a 5:00 p. m., en Mecklenburg Hall en la Iglesia Presbiteriana de South Mecklenburg, 8601 Bryant Farms Road, Charlotte, Carolina del Norte.

Cortesía: Charlotte Chinese Story Time

Este evento es GRATUITO, familiar y abierto al público. Por favor, confirma tu asistencia.

Este día está lleno de actividades culturales prácticas, manualidades festivas y diversión comunitaria para familias y niños de todas las edades.

Experiencia

  • Fabricación de faroles
  • Caligrafía china (Escribe “福” y bendiciones de cuatro caracteres)
  • Grabado chino – Bloque de madera “福”
  • Pintura facial
  • Prueba de ropa tradicional y Photo Booth

Lee también: Opción fin de semana: Año Nuevo Chino en Charlotte

  • Bolsitas de hierbas
  • Marcador jaspeado
  • Artesanías con cuentas de estilo antiguo
  • Juegos de lanzamiento de aros y pitch-pot
  • Pintura de máscaras de la Ópera de Pekín
  • Bienes culturales del Festival de Primavera (disponibles para su compra)

Noche de baile cultural Mint 2 Move: Año Nuevo Lunar y Mes de la Historia Afroamericana

El Museo de Arte Mint Uptown, 500 S Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte, organiza una noche de baile cultural para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana y el Año Nuevo Lunar.

Noche de baile cultural Mint 2 Move: Año Nuevo Lunar, Casa de la Cultura y Mes de la Historia Negra

  • 13 de febrero de 2026
  • 6:30 p.m. a 11:00 p. m.
  • Mint Museum Uptown
  • $15 para miembros de Mint, $19 para no miembros

Celebre el Año Nuevo Lunar con presentaciones de danza del dragón en colaboración con la Fundación Manera, seguidas de danza afrolatina y narración de cuentos a cargo de la Casa de la Cultura. Disfrute de homenajes a la música afroamericana, incluyendo homenajes especiales a Aretha Franklin, Celia Cruz y más, con el DJ Carlos Lebrón, los percusionistas de Mint 2 Move, y clases de baile grupales a las 9:00 p.m. con la Compañía de Baile Latino Rumbao. Disfrute de pintura en vivo de artistas locales durante toda la noche. Barra libre con efectivo y recuerdos de cortesía disponibles.

Video: Conoce lo que el Año Nuevo Chino trae con su Tigre de Agua

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
162,496FansMe gusta
20,949SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,004SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.