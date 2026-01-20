2 Celebraciones del Año Nuevo Lunar en Charlotte en 2026

Charlotte, NC.- El Año Nuevo Lunar tiene lugar el 17 de febrero de 2026 y se celebra durante varias semanas, a partir de finales de enero. Aunque comúnmente se lo conoce como Año Nuevo chino, también se celebra en otros países asiáticos, especialmente Vietnam y Corea.

¡2026 es el Año del Caballo en la mayoría de los países asiáticos! Si nació en 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954 o 1942, después del Año Nuevo Lunar (finales de enero o principios de febrero), nació en el Año del Caballo.

Si este es su año, se le considera seguro de si mismo, afable, responsable, en forma e inteligente. Algunos lo consideran fácilmente influenciable, egocéntrico e impaciente. Tu mejor pareja es un tigre o un perro. Sería prudente que evitara la rata y el buey.

Feria Cultural del Año Nuevo Chino 31 de enero

Charlotte Chinese Story Time presentará la Feria Cultural del Año Nuevo Chino el sábado 31 de enero de 2026, de 1:00 p.m. a 5:00 p. m., en Mecklenburg Hall en la Iglesia Presbiteriana de South Mecklenburg, 8601 Bryant Farms Road, Charlotte, Carolina del Norte.

Este evento es GRATUITO, familiar y abierto al público. Por favor, confirma tu asistencia.

Este día está lleno de actividades culturales prácticas, manualidades festivas y diversión comunitaria para familias y niños de todas las edades.