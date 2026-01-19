Noem anuncia limpieza de pandillas en Minnesota

Minneapolis – La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, confirmó el lunes 19 de enero el éxito de un operativo a gran escala en Minneapolis, reportando la detención de más de 10.000 migrantes indocumentados con antecedentes penales.

En un comunicado publicado en sus redes sociales detalló que en las últimas seis semanas, las fuerzas del orden del DHS han arrestado a 3.000 individuos calificados como de alta peligrosidad, incluidos homicidas, violadores y depredadores sexuales de menores.

«Estamos restaurando la paz y la seguridad pública. Hemos retirado de las calles a individuos que aterrorizaban a la comunidad mientras las autoridades locales se negaban a actuar», declaró la Secretaria Noem.

Investigación por fraude multimillonario

Paralelamente a las acciones de control migratorio, el DHS ha desplegado a sus investigadores de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigators) para indagar una presunta trama de fraude masivo en la ciudad, estimada en al menos 19.000 millones de dólares.

La Administración federal señaló que estas irregularidades representan un robo directo al pueblo estadounidense y ha criticado duramente a la gestión estatal de Minnesota por desviar la atención de este desfalco.

Por último, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó en sus redes sociales que “el ICE está expulsando de nuestro país a algunos de los criminales más violentos del mundo y los está devolviendo a sus países de origen, donde pertenecen”.

“¿Por qué Minnesota se opone a esto? ¿De verdad quieren que asesinos y narcotraficantes se queden en su comunidad? Entre los manifestantes hay muchos agitadores profesionales bien pagados y anarquistas. ¿Es esto lo que realmente quiere Minnesota?”, cuestionó.

Por último, señaló que “el gobernador corrupto y a la congresista Omar, que se casó con su hermano, no les importa porque así desvían la atención del fraude de más de 18 mil millones de dólares que ha ocurrido en el estado. ¡Pero no se preocupen, nos estamos ocupando del asunto!”.

