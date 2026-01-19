Los Panthers suman un back defensivo a su roster

Firmaron a 12 de sus jugadores de práctica de la temporada pasada la semana pasada, junto con tres jugadores de fuera de la organización.

El Panther original, Tyrone Poole, nombrado miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario Afroamericano

Tyrone Poole fue parte del equipo original de los Panthers y continúa haciendo historia.

Poole fue nombrado miembro de la Clase 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario Afroamericano.

Poole brilló en Fort Valley State antes de que los Panthers lo convirtieran en la segunda de sus tres selecciones de primera ronda del draft de 1995 (entre el mariscal de campo Kerry Collins y el tackle izquierdo Blake Brockermeyer).