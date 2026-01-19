lunes, enero 19, 2026
Modified date:

Los Panthers suman un back defensivo a su roster

19
Los Panthers suman un back defensivo a su roster
Cortesía: Panthers
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Los Panthers agregaron otra cara familiar a la plantilla de la temporada baja el lunes 19 de enero para conocer a quienes suman a un back defensivo a su roster.

El equipo firmó al esquinero Michael Reid con un contrato de reserva/futuro.

Lee también: Los Panthers firman 15 contratos futuros

Reid fue contratado como novato no reclutado de Dakota del Sur y pasó la mayor parte del año en el equipo de prácticas, con una breve temporada en Seattle en noviembre.

Firmaron a 12 de sus jugadores de práctica de la temporada pasada la semana pasada, junto con tres jugadores de fuera de la organización.

El Panther original, Tyrone Poole, nombrado miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario Afroamericano

Tyrone Poole fue parte del equipo original de los Panthers y continúa haciendo historia.

Poole fue nombrado miembro de la Clase 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario Afroamericano.

Poole brilló en Fort Valley State antes de que los Panthers lo convirtieran en la segunda de sus tres selecciones de primera ronda del draft de 1995 (entre el mariscal de campo Kerry Collins y el tackle izquierdo Blake Brockermeyer).

Lee también: Otros cinco Panthers llegan al top 10 en la votación del Pro Bowl

Se une a las leyendas de los Panthers Richard Huntley (Winston-Salem State), Nate Newton (Florida A&M) y Greg Lloyd (Fort Valley State) en el Salón.

Con información de Panthers 

Video: Derrota de los Panthers asegura no terminar con récord positivo esta temporada

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
