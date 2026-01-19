Durham, NC.- El fenómeno televisivo Stranger Things no solo revolucionó la cultura pop, también puso el nombre de Carolina del Norte en el mapa creativo de Hollywood gracias a sus creadores, los hermanos Matt y Ross Duffer. Estos gemelos, nacidos el 15 de febrero de 1984, crecieron en Durham rodeados de una escena artística vibrante y un ambiente académico que alimentó su imaginación. Netflix apostó por su visión y la serie se convirtió en un éxito global, incluso trás su temporada final.

Matt y Ross estudiaron en la Duke School for Children y luego en la Charles E. Jordan High School. Durante la primaria, sus padres regalaron una cámara Hi8 que desencadenó una obsesión por el cine. Cada verano, ellos improvisaban sets, construían criaturas y filmaban historias. La primera película que escribieron adaptó el juego de cartas Magic: The Gathering, un detalle poco conocido que demuestra su afinidad temprana por la fantasía y la ciencia ficción.

La adolescencia fortaleció su relación con el terror. En la secundaria experimentaron con el género y consolidaron un estilo que luego caracterizaría a Stranger Things: niños protagonistas, suspenso atmosférico, nostalgia ochentosa y amenazas con tintes sobrenaturales. Ese mismo periodo marcó otra curiosidad: los gemelos actuaron en varios de sus propios cortos, pues formaban el equipo completo de sus producciones caseras.

Los Duffer se mudaron a California para estudiar cine en Chapman University. Allí escribieron y dirigieron el cortometraje We All Fall Down, que ganó el premio al Mejor Cortometraje en el Deep Ellum Film Festival en 2005. Años después, el productor Mace Neufeld les ofreció apoyo creativo y ellos desarrollaron Eater, una historia que representó a Chapman en el evento anual First Cut del Directors Guild de Los Ángeles.

Su carrera profesional avanzó después de graduarse. Warner Bros adquirió el guion de Hidden y les permitió dirigir la película en 2012. Esa producción llamó la atención de M. Night Shyamalan, quien los invitó a escribir para la serie Wayward Pines. En esa etapa intentaron dirigir la adaptación de It de Stephen King, aunque el estudio negó su petición por falta de trayectoria.

El éxito definitivo llegó con Stranger Things, el proyecto que volvió a conectar a la audiencia mundial con el terror juvenil y que reforzó un dato curioso: Uno de los mayores éxitos de Netflix comenzó con dos niños de Carolina del Norte y una cámara Hi8 en un verano cualquiera tal como lo muestran en el trás cámaras de la serie disponible en la plataforma streaming llamado: Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5.

