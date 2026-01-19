lunes, enero 19, 2026
Modified date:

Inusual nevada sorprende al noroeste de Florida

ESTADOS UNIDOS
10
Inusual nevada sorprende al noroeste de Florida.
Foto: Cortesía X @MyFDOT_NWFL
Maria Gabriela Perez

Florida.- El noroeste de Florida amaneció el domingo 18 de enero bajo una nevada que, por segundo año consecutivo, cubrió de blanco varias ciudades de la región del Panhandle.

A través de varios medios de comunicación se conoció que lo que comenzó como una curiosidad invernal terminó dejando acumulaciones significativas de entre 2,5 y 5 centímetros en diversas localidades, creando un contraste visual impactante entre la nieve, las palmeras y la arena de las playas del Golfo de México.

Ver más: Alertan por carreteras peligrosas ante frío extremo y riesgo de hielo en NC

Las autoridades reportaron caída de nieve gruesa se multiplicaron en condados como Okaloosa, Walton, Santa Rosa y Jackson. Al mismo tiempo, según medios locales y nacionales, ciudades como DeFuniak Springs, Crestview, Chipley y Marianna experimentaron las mayores concentraciones.

De la misma manera, la autopista interestatal I-10 se convirtió en una de las zonas donde el manto blanco fue más evidente, acumulándose tanto en el asfalto como en la vegetación circundante. Incluso áreas costeras como Navarre Beach vieron cómo el paisaje tropical se tornaba invernal.

Alerta vial y respuesta de las autoridades

En este sentido, las autoridades activaron protocolos de seguridad por clima extremo. El Departamento de Transporte de Florida movilizó maquinaria especializada desde la medianoche del sábado para prevenir accidentes.

Se conoció que el operativo se centró en el tratamiento de más de 500 puentes y puntos estratégicos de la infraestructura vial del Panhandle, buscando mitigar la formación de peligrosas placas de hielo y pidiendo extrema precaución a los conductores.

Es de mencionar, que residentes y meteorólogos compartieron imágenes y videos que capturaban la surrealista escena: piscinas congeladas, coches cubiertos de nieve y playas blancas no por la arena, sino por el hielo. Testimonios describieron el frío intenso y la sorpresa de ver nevar «a cántaros» en latitudes donde el invierno suele ser mucho más benévolo.

Video: CMPD identifica las zonas con mayor indice delictivo en Charlotte y refuerza actividades.

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
162,496FansMe gusta
20,949SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,004SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.