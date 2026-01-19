Inusual nevada sorprende al noroeste de Florida.

Florida.- El noroeste de Florida amaneció el domingo 18 de enero bajo una nevada que, por segundo año consecutivo, cubrió de blanco varias ciudades de la región del Panhandle.
A través de varios medios de comunicación se conoció que lo que comenzó como una curiosidad invernal terminó dejando acumulaciones significativas de entre 2,5 y 5 centímetros en diversas localidades, creando un contraste visual impactante entre la nieve, las palmeras y la arena de las playas del Golfo de México.
Las autoridades reportaron caída de nieve gruesa se multiplicaron en condados como Okaloosa, Walton, Santa Rosa y Jackson. Al mismo tiempo, según medios locales y nacionales, ciudades como DeFuniak Springs, Crestview, Chipley y Marianna experimentaron las mayores concentraciones.
Snowflakes may be falling but Florida's state highway system remains clear and operational. Keep yourself and others safe by planning ahead before you venture out into bad weather. Check the weather, road conditions, and traffic.#readytoserve pic.twitter.com/w5UlhVyO2h
— FDOT District 3 (@MyFDOT_NWFL) January 18, 2026
De la misma manera, la autopista interestatal I-10 se convirtió en una de las zonas donde el manto blanco fue más evidente, acumulándose tanto en el asfalto como en la vegetación circundante. Incluso áreas costeras como Navarre Beach vieron cómo el paisaje tropical se tornaba invernal.
FDOT winter weather response patrols remain active on the state highway system monitoring snowy conditions across the panhandle. Before you head out check real-time road conditions at https://t.co/CCd4RZMHQQ or on the FL511 app. #readytoserve pic.twitter.com/DGLkEyrjIY
— FDOT District 3 (@MyFDOT_NWFL) January 18, 2026
Alerta vial y respuesta de las autoridades
En este sentido, las autoridades activaron protocolos de seguridad por clima extremo. El Departamento de Transporte de Florida movilizó maquinaria especializada desde la medianoche del sábado para prevenir accidentes.
As the sun rises on Northwest Florida, FDOT is actively monitoring roadway conditions across the state highway system. Before you head out check real-time road conditions at https://t.co/CCd4RZMHQQ or on the FL511 app. pic.twitter.com/cjOgPRJUt4
— FDOT District 3 (@MyFDOT_NWFL) January 18, 2026
Se conoció que el operativo se centró en el tratamiento de más de 500 puentes y puntos estratégicos de la infraestructura vial del Panhandle, buscando mitigar la formación de peligrosas placas de hielo y pidiendo extrema precaución a los conductores.
Es de mencionar, que residentes y meteorólogos compartieron imágenes y videos que capturaban la surrealista escena: piscinas congeladas, coches cubiertos de nieve y playas blancas no por la arena, sino por el hielo. Testimonios describieron el frío intenso y la sorpresa de ver nevar «a cántaros» en latitudes donde el invierno suele ser mucho más benévolo.
❄️🇺🇸 La nieve vuelve a caer en Florida por segundo año consecutivo
🇺🇸 El noroeste de Florida amaneció este domingo con césped y tejados cubiertos de nieve, un fenómeno poco común provocado por aire inusualmente frío que congeló la lluvia en el oeste del Panhandle, según reportó… pic.twitter.com/8yMmaMJ48H
— EVTV (@EVTVMiami) January 19, 2026
