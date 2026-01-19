Indiana vs. Miami: Trump celebra la gran final universitaria

Atlanta.- Con motivo al Campeonato Nacional de los Playoffs de Fútbol Universitario, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, han extendido sus felicitaciones a los equipos finalistas: los Hoosiers de Indiana y los Hurricanes de Miami.

En un comunicado publicado en la Casa Blanca, el primer mandatario destacó la importancia cultural de este deporte, describiéndolo como una «institución icónica estadounidense» con más de 150 años de historia.

«Desde el primer partido en 1869, el amor de nuestro país por este ritual de los sábados se ha transmitido de generación en generación», señaló el comunicado oficial.

Ver más: Los Panthers suman un back defensivo a su roster

Valores nacionales en el deporte

De la misma manera, la Casa Blanca subrayó que el fútbol universitario representa el pináculo del espíritu nacional, reflejando valores atemporales como la familia, la libertad, la unidad y el trabajo duro.

El presidente elogió la disciplina de los estudiantes-atletas y la exigencia de los entrenadores para cultivar el potencial tanto dentro como fuera del campo.

«Esta noche marca la conclusión culminante de una temporada de sacrificio. Que gane el mejor equipo», concluyó el Presidente, reconociendo también la pasión de los aficionados que viajan por toda la nación para apoyar a sus equipos.

Video: Propietario en Charlotte gana batalla legal contra su HOA