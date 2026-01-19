Gobierno de Trump suspende cobros forzosos de préstamos estudiantiles

Washington.- El Departamento de Educación de los Estados Unidos anunció recientemente el retraso en la implementación de cobros involuntarios sobre préstamos federales para estudiantes, incluyendo el Embargo Salarial Administrativo (AWG, por sus siglas en inglés) y el Programa de Compensación del Tesoro (TOP).

En un comunicado, explicaron que esta suspensión temporal permitirá al Departamento implementar importantes reformas de pago bajo la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras (Working Families Tax Cuts Act), diseñadas para ofrecer a los prestatarios mayores y mejores opciones para saldar sus deudas.

De la misma manera, señalaron que estas medidas reflejan el compromiso de la Administración Trump de brindar un apoyo más sólido tanto a los prestatarios actuales como a los futuros.

Simplificación del sistema y nuevos planes de pago

Por otro lado, explicaron que la Ley reduce drásticamente la complejidad del sistema actual, eliminando el «laberinto confuso» de opciones y facilitando que los prestatarios elijan entre un plan de pago estándar único o un plan de pago basado en los ingresos (IDR) que se ajuste a sus necesidades.

En este sentido, indicaron que el nuevo plan IDR, que estará disponible a partir del 1 de julio de 2026, incluye beneficios significativos. Entre ellos, la exención de intereses no pagados para aquellos prestatarios que cumplan con sus pagos a tiempo pero que no cubran la totalidad de los intereses acumulados.

En este sentido, señalaron que el retraso en los cobros forzosos otorgará a los prestatarios en mora tiempo adicional para evaluar estas nuevas opciones una vez que consoliden sus préstamos o completen un acuerdo de rehabilitación.

«Después de que la Administración Biden engañara a los prestatarios haciéndoles creer que no sería necesario pagar sus préstamos estudiantiles, la Administración Trump se compromete a ayudar a los estudiantes y padres a reanudar los pagos regulares y puntuales con opciones más claras y asequibles. Esto apoyará un futuro financiero más fuerte para los prestatarios y mejorará la salud a largo plazo de la cartera federal de préstamos estudiantiles», declaró el Subsecretario de Educación, Nicholas Kent.

Kent añadió que el Departamento ha determinado que los esfuerzos de cobro involuntario funcionarán de manera «más eficiente y justa» una vez que se implementen estas mejoras significativas en el sistema.

