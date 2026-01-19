lunes, enero 19, 2026
Gobierno de España decreta tres días de luto tras el siniestro ferroviario
Foto: Cortesía X @E112Andalucia
Maria Gabriela Perez

Córdoba.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró el lunes 19 de enero, tres días de luto oficial en todo el territorio nacional en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en las cercanías de Adamuz, Córdoba.

En una rueda de prensa desde el lugar del suceso, indicó que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos hasta la medianoche del jueves 22 de enero.

Sánchez, estuvo acompañado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Transporte e Interior, Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska, así como por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En este sentido, garantizó a las familias el apoyo incondicional del Estado. «Vamos a protegerlas y asistirlas en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario».

Detalles del siniestro e investigación en curso

Medios de comunicación indicaron que el accidente se produjo en horas de la tarde del domingo 18 de enero, cuando los tres últimos vagones de un tren de la compañía Iryo (ruta Málaga-Madrid) descarrilaron, invadiendo la vía adyacente.

Se conoció que esto provocó una colisión con un convoy Alvia que circulaba en sentido contrario hacia Huelva, causando que sus dos primeros vagones se precipitaran por un terraplén de cuatro metros.

Autoridades indicaron que hasta el momento, el balance provisional es de 39 fallecidos y más de 120 heridos. Aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió que las cifras podrían aumentar.

En este sentido, el Gobierno se comprometió a esclarecer las causas de un suceso que el ministro Puente ha calificado como «tremendamente extraño».

«Vamos a dar con la verdad y conoceremos la respuesta con absoluta transparencia», aseguró el presidente Sánchez.

