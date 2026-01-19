Gobierno de España decreta tres días de luto tras el siniestro ferroviario

Córdoba.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró el lunes 19 de enero, tres días de luto oficial en todo el territorio nacional en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en las cercanías de Adamuz, Córdoba.

En una rueda de prensa desde el lugar del suceso, indicó que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos hasta la medianoche del jueves 22 de enero.

Sánchez, estuvo acompañado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Transporte e Interior, Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska, así como por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Ver más: Falla en las comunicaciones generó caos en España

En este sentido, garantizó a las familias el apoyo incondicional del Estado. «Vamos a protegerlas y asistirlas en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario».

Todo nuestro pensamiento, nuestra solidaridad y todo el abrazo de la sociedad española está hoy con las víctimas y sus familias. Este debe ser un momento de unidad en el dolor y unidad y lealtad en la respuesta. Desde el primer momento, se han activado todos los recursos del… pic.twitter.com/nvn303TP0m — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 19, 2026

Detalles del siniestro e investigación en curso

Medios de comunicación indicaron que el accidente se produjo en horas de la tarde del domingo 18 de enero, cuando los tres últimos vagones de un tren de la compañía Iryo (ruta Málaga-Madrid) descarrilaron, invadiendo la vía adyacente.

#AccidenteFerroviario | Más de 220 guardias civiles, pertenecientes a unidades de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, GRS y del Servicio Aéreo, continúan trabajando en el dispositivo tras el accidente ferroviario ocurrido en #Adamuz #Córdoba. El equipo Central de… pic.twitter.com/8ZiiXL8eHW — Guardia Civil (@guardiacivil) January 19, 2026

Se conoció que esto provocó una colisión con un convoy Alvia que circulaba en sentido contrario hacia Huelva, causando que sus dos primeros vagones se precipitaran por un terraplén de cuatro metros.

Información para familiares de afectados en el accidente ferroviario de Adamuz. ℹ️ 900 10 10 20 @Adif_es

ℹ️ 900 00 14 02 @iryo_eu

ℹ️ 953 00 11 49 información sobre hospitalizados, desde fuera de Andalucía

ℹ️ 061 en Andalucía Consulta fuentes oficiales👇https://t.co/6ghTvL2VdM pic.twitter.com/UAxwZvYiEC — La Moncloa (@desdelamoncloa) January 19, 2026

Autoridades indicaron que hasta el momento, el balance provisional es de 39 fallecidos y más de 120 heridos. Aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió que las cifras podrían aumentar.

#Ampliación Un total de 48 personas permanecen ingresadas tras el #AccidenteFerroviarioAdamuz 🏥 Doce de los heridos se encuentran en la UCI y 74 ya han sido de alta Toda la información en el siguiente enlace ⬇️https://t.co/d5v5yVXXqP — EMA 112 (@E112Andalucia) January 19, 2026

En este sentido, el Gobierno se comprometió a esclarecer las causas de un suceso que el ministro Puente ha calificado como «tremendamente extraño».

«Vamos a dar con la verdad y conoceremos la respuesta con absoluta transparencia», aseguró el presidente Sánchez.