Fallece nacional nicaragüense bajo custodia de ICE en El Paso

El Paso.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirma el fallecimiento de un migrante indocumentado bajo la custodia de la agencia en el centro Camp East Montana.

En un comunicado, indicó que el fallecido respondía al nombre de Víctor Manuel Díaz, de 36 años de nacionalidad nicaragüense.

Explicaron que el suceso se registró el 14 de enero de 2026. El personal de seguridad contratado encontró a Díaz inconsciente y sin respuesta en su habitación.

Señalaron que inmediatamente se notificó al personal médico del lugar para iniciar medidas de salvamento. A las 3:35 p.m. (MST), se contactó a los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) de El Paso, quienes arribaron a las 3:45 p.m. y continuaron con las maniobras de reanimación.

En este sentido, señaló que Díaz fue declarado fallecido por el personal de EMS a las 4:09 p.m. (MST) del 14 de enero de 2026.

Aunque la causa oficial de la muerte permanece bajo investigación, se presume que se trató de un suicidio.

Antecedentes migratorios

Por otro lado, indicaron que Víctor Manuel Díaz ingresó ilegalmente a los Estados Unidos el 26 de marzo de 2024, momento en el que fue interceptado por agentes de la Patrulla Fronteriza en el lado estadounidense de la frontera con México.

Señalaron que tras su procesamiento, se le entregó una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y fue puesto en libertad condicional a la espera de su fecha en la corte.

Asimismo, sostuvieron que el 26 de agosto de 2025, un juez de inmigración ordenó la remoción de Díaz in absentia. Oficiales de ICE lo localizaron en Minneapolis, Minnesota, el 6 de enero de 2026, determinando que se encontraba ilegalmente en el país, por lo que fue arrestado por violación a las leyes de inmigración. El 12 de enero, ICE lo procesó bajo una orden final de remoción y permaneció detenido a la espera de su deportación.

Por último, ICE indicó que de acuerdo con los procedimientos establecidos, ICE realiza las notificaciones oficiales al Congreso, a las partes interesadas de organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación tras los informes oficiales de fallecimientos bajo custodia.

