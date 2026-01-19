«Decretan Estado de Sitio» en Guatemala tras la ofensiva de pandillas

Ciudad de Guatemala.- El presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el domingo 18 de enero la imposición de un Estado de Sitio por 30 días en todo el territorio nacional.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la medida responde a una serie de ataques coordinados por las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), que han dejado un saldo de ocho policías fallecidos y múltiples disturbios en el sistema penitenciario.

En este sentido, el primer mandatario en cadena nacional detalló que la medida excepcional, limita ciertas garantías constitucionales como el derecho de reunión y facilita detenciones sin orden judicial. Además, busca «garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos» frente a grupos que han sido calificados como terroristas tanto por Guatemala como por Estados Unidos.

Guatemala honra la memoria de quienes dieron su vida en cumplimiento del deber y, con ese compromiso, continuamos trabajando para enfrentar a las estructuras criminales y garantizar la paz. 🕊️ pic.twitter.com/y0ZIs0YSQJ — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) January 19, 2026

Recuperación del control penitenciario

Asimismo, se conoció que en las últimas horas, las fuerzas de seguridad, con apoyo de unidades blindadas y el uso de gases lacrimógenos, lograron retomar el control de tres centros penitenciarios (Renovación I en Escuintla, Fraijanes II y Preventivo) donde los reclusos mantenían retenidas a 46 personas. Todos los rehenes han sido liberados.

Mientras que el ministerio de Gobernación confirmó la captura de líderes criminales clave, incluyendo a Aldo Dupie, alias «El Lobo», cabecilla del Barrio 18, quien fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad.

«El Estado ha restablecido el control total; los criminales están de rodillas ante un Estado fuerte que hace cumplir la ley», afirmó el presidente Arévalo.

La #PNC continúa realizando operativos de seguridad en distintos sectores de Baja Verapaz y Alta Verapaz, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y garantizar la tranquilidad de la población. #SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/KlGVsaiiQm — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 19, 2026

Por último, el Ministerio de Defensa ha desplegado al ejército para patrullar las calles y desarticular las estructuras del crimen organizado.

El director de la Policía, David Custodio, enfatizó que, aunque se respetarán los derechos humanos, los agentes están autorizados a utilizar sus armas de fuego para defender la vida de los ciudadanos si la situación lo requiere.

