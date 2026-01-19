Artemis II: La NASA llevará humanos más lejos que nunca

Cabo Cañaveral.- A pocas semanas del lanzamiento de la histórica misión Artemis II, la NASA ha puesto a disposición de los medios y el público el kit de prensa oficial con los detalles técnicos y operativos de la misión que marcará un hito en la exploración espacial.

En un comunicado, indicaron que Bajo la campaña Artemis, la agencia se prepara para enviar a una tripulación de astronautas a una distancia de la Tierra nunca antes alcanzada por seres humanos.

Señalaron que el objetivo central es validar los sistemas necesarios para establecer una presencia lunar duradera y, a largo plazo, preparar el camino para misiones tripuladas a Marte.

Busca fomentar el descubrimiento científico

Al respecto, el Administrador de la NASA, Jared Isaacman, calificó la misión como un paso trascendental. «Artemis II enviará humanos más lejos de la Tierra que nunca y nos dará los conocimientos necesarios para regresar a la Luna, todo con Estados Unidos al timón», afirmó Isaacman.

«Representa el progreso hacia una presencia lunar duradera y el futuro viaje a Marte. No podría estar más impresionado por nuestro equipo y la tripulación. Avanzamos con audacia», acotó

Por último, la NASA indicó que la misión también busca fomentar descubrimientos científicos y beneficios económicos derivados de la exploración del espacio profundo.

