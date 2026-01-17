Tormenta invernal afectan a más de un millón de conductores en EE.UU.

Washington.- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una serie de advertencias a varios estados del medio Oeste y las Llanuras del Norte de Estados Unidos, donde un frente frío intenso está provocando condiciones de viaje peligrosas desde las últimas horas.
A través de varios medios de comunicación se conoció un comunicado, en donde las autoridades se mantienen en alerta los estados Iowa, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota.
Asimismo, las autoridades advierten sobre una drástica reducción de la visibilidad y la posibilidad de ventiscas repentinas, con ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h. La situación coincide con horarios de alto tráfico laboral y escolar, aumentando el riesgo en carreteras interestatales y rurales.
La NOAA recomienda a los conductores encender luces de emergencia, mantener distancias prudentes y, de ser posible, posponer viajes no esenciales mientras dure la alerta meteorológica.
Recomendaciones vitales para conductores
De la misma manera, las autoridades instaron a los conductores a emitir un protocolo de seguridad estricto para quienes no puedan posponer sus desplazamientos:
- Mantener encendidas las luces delanteras y de emergencia en todo momento.
- Ampliar significativamente la distancia de seguridad con otros vehículos y evitar frenazos o giros bruscos.
- Si el vehículo comienza a patinar, las autoridades instruyen «bombear los frenos y girar el volante con suavidad» para recuperar el control, manteniendo la calma.
- Si queda atrapado en una ventisca, se recomienda activar las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
Por último, pidieron a la población a planificar rutas alternativas y, en la medida de lo posible, posponer cualquier desplazamiento no esencial hasta que las alertas, vigentes hasta la noche, sean levantadas.
