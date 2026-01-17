FAA advierte sobre cielos de Colombia y Centroamérica

Washington.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió el viernes 16 de enero una serie de notificaciones oficiales dirigidas a los operadores aéreos, advirtiendo sobre condiciones de riesgo en el espacio aéreo que cubre una extensa franja del Océano Pacífico, desde México hasta Ecuador.

En un comunicado publicado por diversos medios de comunicación se conoció que los avisos, que tendrán una vigencia de 60 días extendiéndose hasta el mes de marzo, instan a los pilotos y aerolíneas a extremar precauciones.

FAA señaló que existen «riesgos potenciales» derivados de actividades militares en la zona, lo que podría resultar en interferencias significativas con los sistemas de navegación global por satélite (GNSS).

“Se aconseja a los operadores de EE.UU. ejercer precaución al operar en las áreas marítimas sobre el océano pacífico en la región de información de vuelo de Bogotá (sked) debido a actividades militares e interferencia GNSS [sistema global de navegación por satélite]. Existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”, describió el comunicado.

✈️ Informamos a la comunidad sobre un NOTAM emitido por @FAANews que recomienda precaución ante posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital (GNSS) en zonas específicas. Las aerolíneas colombianas ya fueron notificadas para adoptar medidas preventivas. pic.twitter.com/5AgeA78ct2 — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) January 16, 2026

Emiten alerta a varios países

En este sentido, detallaron que las áreas afectadas incluyen las regiones de información de vuelo de: Golfo de California (México), Centroamérica, Panamá, Bogotá (Colombia), Guayaquil (Ecuador).

De la misma manera, la advertencia de la FAA subraya que estas interferencias podrían afectar a las aeronaves en todas las fases de vuelo, desde el sobrevuelo a gran altitud hasta las maniobras de llegada y salida.

Por su parte la Aeronáutica Civil de Colombia en comunicado que, por el momento, no se han registrado anomalías que impidan el desarrollo normal de las operaciones aéreas en su jurisdicción.

