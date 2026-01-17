El DHS elimina restricciones de viaje para trabajadores religiosos

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una norma final interina que modifica los requisitos para los trabajadores religiosos con visa R-1, eliminando la obligación de residir fuera de Estados Unidos durante un año completo tras cumplir su periodo máximo de estadía de cinco años.

En un comunicado, explicaron que esta medida busca apoyar a las organizaciones de fe que enfrentan escasez de personal debido a los largos tiempos de espera en la categoría de visas de inmigrante EB-4.

Señalaron que anteriormente, sacerdotes, monjas, rabinos y otros trabajadores religiosos debían pasar 12 meses en el extranjero antes de poder solicitar readmisión, lo que generaba interrupciones críticas en sus servicios comunitarios.

Ver más: DHS denunció emboscada brutal a agente federal en Minneapolis

Normativa entre en vigor de inmediato

Al respecto un portavoz del DHS, indicó que «los pastores y líderes religiosos son esenciales para el tejido moral de este país».

En este sentido, enfatizaron que la nueva regla permite que, aunque los trabajadores aún deban salir del país al finalizar su periodo, no estén sujetos a un tiempo mínimo de ausencia antes de regresar, agilizando así su reincorporación.

Por último, señalaron que la normativa entra en vigor de inmediato y se alinea con la Orden Ejecutiva 14205 del Presidente Trump sobre el establecimiento de la Oficina de Fe de la Casa Blanca.

Video: Sube la tarifa de autodeportación