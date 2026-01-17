CBP reporta mínimo histórico en detenciones fronterizas

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reveló sus estadísticas operativas correspondientes a diciembre de 2025, destacando una reducción sin precedentes en los cruces ilegales y un aumento significativo en la seguridad bajo las actuales políticas de la administración Trump.

Al respecto, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó los resultados de «extraordinarios», señalando que por octavo mes consecutivo no se registraron liberaciones de migrantes en la frontera (libertad condicional), en contraste con las más de 7.000 registradas en el mismo periodo de la administración anterior.

Ver más: Imputan a presunto miembro del TDA por atacar a federales

Datos clave del informe de diciembre

Detallaron en un comunicado que se reportaron 30.698 encuentros a nivel nacional, una cifra 92% menor al pico registrado durante la administración Biden.

De la misma manera, indicaron que en un solo mes se incautaron más de 39.000 libras de drogas ilícitas, incluyendo 865 libras de fentanilo y más de 12.000 libras de metanfetamina, reafirmando el compromiso de la agencia en la lucha contra los cárteles.

Por otro lado, la CBP destacó que se procesó 314.000 millones de dólares en importaciones y aseguró el cobro de 28.400 millones en aranceles, ejecutando 42 acciones directas de la política comercial presidencial.

Por último, el Comisionado de la CBP, Rodney Scott, atribuyó estos resultados al compromiso inquebrantable de los agentes y a la implementación efectiva de las nuevas estrategias de control.

Video: Fianzas a solicitantes de Visas