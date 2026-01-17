Arrestan a exconvicto acusado de robar un fusil M16 de un vehículo del FBI

Minneapolis.- La Fiscalía de los Estados Unidos anunció la imputación de un hombre por presunto cargos de posesión ilegal de armas y robo de propiedad gubernamental.

En un comunicado el acusado, identificado como de Raúl Gutiérrez, de 33 años, quien posee antecedentes penales y presuntos vínculos con la pandilla Latin Kings, fue detenido tras ser identificado como el autor del robo de un rifle de asalto y un silenciador de un vehículo del FBI durante los disturbios civiles del pasado 14 de enero de 2026.

Según la denuncia penal, agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se vieron obligados a abandonar sus vehículos debido a la hostilidad de la multitud durante una operación en el sector norte de Minneapolis.

El caso corresponde a la «Operación Take Back America»

De la misma manera, indicaron que videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que un hombre, identificado posteriormente como Gutiérrez gracias a un tatuaje facial distintivo, extraía el armamento del vehículo oficial.

Al respecto, el Fiscal Federal Daniel N. Rosen condenó enérgicamente los hechos, criticando lo que denominó «políticas blandas contra el crimen» por parte de las autoridades locales, y aseguró que el Departamento de Justicia priorizará la seguridad pública frente a la destrucción y el caos.

La detención se produjo tras una operación de vigilancia que culminó en una persecución, cuando Gutiérrez intentó huir en una grúa. Este caso forma parte de la «Operación Take Back America», una iniciativa federal orientada a combatir el crimen violento y las organizaciones criminales transnacionales.

