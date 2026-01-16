Secretaria del DHS designa a Charles Wall como nuevo subdirector de ICE

Washington.- La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem anunció el nombramiento de Charles Wall como nuevo subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

En un comunicado, explicó que «con efecto inmediato, Charles Wall servirá como Subdirector de ICE»

«Durante el último año, el Sr. Wall se desempeñó como Asesor Legal Principal de ICE, desempeñando un papel clave para ayudarnos a lograr resultados históricos en el arresto y remoción de los peores criminales extranjeros indocumentados de los vecindarios estadounidenses”, acotó.

De la misma manera, señaló que Wal es “es un pensador estratégico que entiende la importancia de priorizar la expulsión de asesinos, violadores, pedófilos, pandilleros y terroristas de nuestro país».

Ver más: Imputan a presunto miembro del TDA por atacar a federales

Desde el 2012 trabaja en ICE

Por otro lado, señalaron que Wall ha servido en ICE desde 2012. Antes de su rol actual, supervisó un equipo de más de 3,500 abogados y personal de apoyo. Su experiencia previa incluye cargos como Asesor Jefe Adjunto en Nueva Orleans y fiscal en la Oficina del Fiscal de Distrito de Orleans, donde aseguró numerosas condenas por delitos graves.

Por último, resaltaron que Wall posee una Licenciatura en Historia por la Universidad de Nueva Orleans y un Doctorado en Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de Tulane.

Video: Esperanza al TPS de Honduras, Nicaragua