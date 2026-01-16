Red social X registra nueva caída mundial

California.- Usuarios en todo el mundo están reportando problemas masivos para acceder a X (antes Twitter) desde tempranas horas del viernes 16 de enero.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la versión de escritorio como en dispositivos móviles, registraron fallas, impidiendo así el acceso y el uso correcto de la aplicación a nivel mundial.

Según confirman los registros del portal Downdetector el 57% de los usuarios reportan problemas cuando entran a la aplicación, mientras que un 33% desde el portal web.

Indicaron también que las fallas iniciaron desde tempranas horas del viernes, mientras que países europeos inició la falla en horas de la tarde.

Es la segunda falla registrada en menos de siete días

De la misma manera, medios de comunicación indicaron que la interrupción del servicio marca la segunda vez en los últimos siete días. Al mismo tiempo señalan que la red social experimenta fallas generalizadas.

Por su parte, representantes de la red social no se han pronunciado por la caída, ni tampoco por las fallas que se han registrado en los últimos días.

