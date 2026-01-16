New Bern, NC.- La lucha contra el tráfico de narcóticos en el este de Carolina del Norte dejó un nuevo operativo de alto impacto. El 15 de enero de 2026, la Fuerza de Tareas de Narcóticos del Neuse Lake ejecutó una orden de registro en una vivienda ubicada en Riverside Road, en Grifton, tras una investigación iniciada semanas atrás.

Durante el allanamiento, los agentes localizaron sustancias ilícitas, armas y dinero en efectivo. El recuento del material incautado incluyó 200 gramos de cocaína, 19 gramos de pastillas de fentanilo prensado, oxicodona, marihuana, dos armas de fuego con reporte de robo y alrededor de 7.600 dólares en billetes. Los investigadores señalaron que las cantidades encontradas revelan una operación orientada a distribución y no únicamente consumo personal.

El detenido fue identificado como Brian Shonelius Pugh, de 44 años de edad, residente del domicilio allanado. La acusación presentada contempla dos cargos graves por tráfico de heroína, otros dos por tráfico de cocaína, posesión con intención de vender y distribuir marihuana, dos cargos adicionales relacionados con la posesión de armas robadas, mantener una vivienda para la venta de sustancias controladas y posesión de parafernalia de drogas. Pugh permanece en el Centro de Confinamiento de Craven con una fianza fijada en 1,7 millones de dólares.

El sheriff Chip Hughes destacó el alcance del operativo y subrayó que forma parte de una estrategia regional que busca frenar el flujo de drogas duras en los condados Craven, Carteret y Pamlico. Esa alianza concentra recursos de investigación, equipos de vigilancia y capacidades de respuesta para identificar redes y puntos de distribución.

El grupo operativo está integrado por las oficinas de los sheriffs de los condados Craven, Carteret y Pamlico, además de la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte. El Departamento de Policía de New Bern brindó apoyo táctico durante la ejecución de la orden judicial.

Finalmente, las autoridades locales enfatizan que el tráfico de fentanilo continúa representando una amenaza crítica para la salud pública en la región. Los investigadores consideran que la combinación de armas robadas, sustancias altamente letales y dinero en efectivo evidencia la conexión entre narcotráfico, violencia y actividad delictiva estructurada. Mientras avanzan los procedimientos judiciales, la fuerza de tareas mantiene abierta la investigación para identificar posibles vínculos con redes más amplias de distribución.

