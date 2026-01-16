María Corina Machado reafirma su alianza con EE.UU.

Washington.- La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desestimó la autoridad de Delcy Rodríguez en Venezuela.

Estas declaraciones las ofreció el viernes 16 de enero desde la ciudad de Washington, en donde sostuvo un encuentro con periodistas internaciones, tras su reciente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y un grupo de senadores.

“Estoy muy orgullosa de ser parte de esta generación de venezolanos. Es todo acerca de dignidad, justicia y amor” María Corina Machado (@MariaCorinaYA) desde Washington 📲 https://t.co/llGboLTBl3 pic.twitter.com/DYoJrzqLrJ — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 16, 2026

En el encuentro afirmó que Rodríguez, quien es actualmente la presidenta encargada de Venezuela, no representa la voluntad del pueblo venezolano.

«Delcy Rodríguez es una comunista, es la principal aliada y representación del régimen ruso, del chino, de los iraníes, pero esa no es la representación del pueblo venezolano», enfatizó Machado.

"Delcy Rodríguez es una comunista, es la principal aliada y representación del régimen ruso, del chino, de los iraníes, pero esa no es la representación del pueblo venezolano": María Corina Machado desde Washington pic.twitter.com/VjMwyqjhrW — NTN24 (@NTN24) January 16, 2026

Durante su intervención, Machado expresó su absoluta convicción de que Venezuela se dirige hacia una transición ordenada.

«Ahora nos enfrentamos a un proceso muy complejo y delicado», afirmó, agradeciendo el «coraje» de la administración Trump por las acciones tomadas.

Ver más: María Corina Machado se reunió con Trump en la Casa Blanca

Reitera su intención de regresar a Venezuela

De la misma manera, Machado manifestó su intención de regresar a Venezuela «lo antes posible». Al mismo tiempo destacó que fue un tema que discutió extensamente con el mandatario estadounidense.

Además, resaltó que durante el encuentro con Trump habló sobre el proyectó de una Venezuela libre, el cual a su juicio se convertirá en «el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás».

«Venezuela será libre. Que nadie lo dude. Y esto será posible gracias al apoyo de Trump. Lo digo sin rodeos», afirmó.

🚨 | María Corina Machado: “Venezuela will be free. Let no one doubt it. And this will happen thanks to Trump’s support. I say it plainly. And that is exactly what I told senators from both parties yesterday.” pic.twitter.com/iEllKcICsz — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 16, 2026

Por último, Machado envió un mensaje de esperanza a sus compatriotas, garantizando que la libertad se logrará con el respaldo del pueblo estadounidense.

Es de destacar, que la Casa Blanca en sus redes sociales publicó que durante la reunión, María Corina Machado, entregó al presidente su Premio Nobel de la Paz en señal de reconocimiento y homenaje.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Video: Rueda de Prensa: Presidente Donald Trump, desde Mar-a-Lago, Florida.