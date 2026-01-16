ICE arresta a peligrosos pandilleros en la «Operación Metro Surge»

Minneapolis.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó el arresto de múltiples pandilleros, muchos de ellos condenados por crímenes violentos, en el estado de Minnesota.

En un comunicado, explicaron que estas detenciones forman parte de la «Operación Metro Surge», cuyo objetivo es capturar a los criminales extranjeros ilegales más peligrosos que, según las autoridades, están siendo protegidos por agitadores y políticos de ciudades santuario como Tim Walz y Jacob Frey.

Al respecto, el director de ICE, Todd M. Lyons detalló que «hemos arrestado a más de 2.500 migrantes indocumentados en Minnesota desde que iniciamos esta operación con el DHS»

«Estamos capturando a los peores delincuentes. A medida que llegan estos casos, descubrimos que un número significativo de los extranjeros que arrestamos —además de tener graves antecedentes penales en EE. UU. y en el extranjero— son parte de pandillas peligrosas que aterrorizan a comunidades en toda la nación» enfatizó.

Detenidos varios pandilleros

De la misma manera, señaló que entre los detenidos y retirados de las calles de Minneapolis se encuentran miembros confirmados de pandillas como MS-13, Paisas, South Side Crips y Oriental Boys, con condenas que van desde homicidio y narcotráfico hasta delitos sexuales y posesión de armas.

Lista destacada de detenidos:

José Miguel Reyes Jovel (El Salvador): Miembro de la MS-13. Condenado por homicidio, tráfico de drogas y venta de anfetaminas.

Htun Min Pai (Birmania): Exmiembro de South Side Crips. Condenado por delitos graves de drogas y fraude.

Alfredo García-Arreola (México): Miembro de los Paisas. Condenado por delitos graves de drogas, asalto y posesión de documentos fraudulentos.

Luis Antonio Flores Atilano (México): Miembro de los Paisas. Condenado por delitos graves con armas.

Mong Cheng (Tailandia): Miembro de Oriental Boys. Condenado por dos cargos de homicidio, asalto y robo de vehículos.

Benevenuto Walter López Alonzo (Guatemala): Miembro de los Paisas. Condenado por posesión de material de abuso sexual infantil.

