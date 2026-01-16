Gobierno de Trump entrega $3 millones en ayuda humanitaria a Cuba

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció que cumpliendo con su compromiso de apoyar a las víctimas de desastres naturales, la Administración Trump está entregando $3 millones en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano afectado por el huracán Melissa.

En un comunicado, indicaron que esta asistencia está diseñada para llegar a los más necesitados, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia.

Detalles del operativo de ayuda

En este sentido, detallaron que el apoyo beneficiará a aproximadamente 6.000 familias (24.000 personas) en las provincias más afectadas: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

Explicaron que la logística se basará en vuelos chárter con asistencia que salieron desde Miami hacia Holguín y Santiago de Cuba. Un buque comercial transportará el resto de la ayuda en las próximas semanas.

Acotaron que cada vuelo entregará más de 525 kits de alimentos y 650 kits de higiene y tratamiento de agua. Incluye arroz, frijoles, aceite, azúcar, tabletas purificadoras de agua, utensilios de cocina, sábanas, mantas y linternas solares.

Por último, el Departamento de Estado, destacó que Estados Unidos está trabajando estrechamente con la iglesia católica para asegurar que la asistencia llegue directamente a las familias cubanas, sin intermediación del gobierno cubano, como parte de un esfuerzo más amplio para apoyar al pueblo de la isla en su búsqueda de un futuro mejor.

