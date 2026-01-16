Farruko lanza «Ay Dale» junto a Eddy Lover y celebra nominación

Miami.- Arrancando el año 2026 con fuerza, el artista urbano Farruko lanzó su nuevo sencillo titulado «Ay Dale», una colaboración con el panameño Eddy Lover que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

A través de un comunicado de prensa , indicaron que el tema se describe como una fusión hipnótica que mezcla la percusión costera y el reggae con el ritmo del reggaetón, uniendo el estilo inconfundible de Farruko con la voz característica de Eddy Lover.

De la misma manera, señalaron que este lanzamiento sirve como preámbulo de un nuevo proyecto musical que Farruko ha grabado en Panamá, buscando capturar el «alma» y los ritmos de ese país.

Reconocimientos en camino

Por otro lado, informaron que el estreno coincide con la celebración de Farruko por su nominación a «Canción del Año – Pop/Urbano» en los próximos Premio Lo Nuestro, gracias a su éxito «Cables Cruzados».

Es de mencionar, que la gala de premiación tendrá lugar el próximo jueves 19 de febrero en Miami y será transmitida por Univision.

Por último, concluyeron que con «Ay Dale», Farruko reafirma su posición como innovador en la música latina, prometiendo un año cargado de nuevas historias musicales.

