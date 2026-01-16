Charlotte, FC.- Charlotte FC anunció el 15 de enero la adquisición del lateral izquierdo austriaco David Schnegg a través de la cláusula de rescisión. Schnegg mantiene un contrato garantizado hasta 2026 con opción de renovación para 2027. A new addition to the squad 🫡 We have acquired Austrian left back David Schnegg! pic.twitter.com/efAwT6EDnD — Charlotte FC (@CharlotteFC) January 15, 2026

“David es un lateral izquierdo con experiencia tanto en la Major League Soccer como en Europa, lo que aportará gran profundidad y competencia a nuestra defensa”, declaró el director general Zoran Krneta. “Demostró su resistencia y consistencia la temporada pasada, y su llegada fortalecerá nuestra defensa y nos ayudará a ganar”.

Schnegg, de 27 años, fue el máximo del equipo del DC United en 2025 en partidos jugados (35), partidos como titular (34) y minutos jugados (2947) en todas las competiciones. Registró cuatro asistencias en la temporada regular de la MLS, empatando con el mejor registro del equipo. Lee también: Charlotte FC cede a Nikola Petkovic por una temporada al Seattle Sounders FC

Antes de DC United, Schnegg pasó dos temporadas en Austria con SK Sturm Graz, al que se unió procedente del equipo italiano Venezia FC en 2022. Schnegg hizo su debut con el Sturm Graz en una victoria por 6-0 sobre SC Röthis en la ÖFB-Cup, la Copa de la Liga Doméstica de Austria, y marcó su primer gol para el club y el gol de la victoria en una victoria de liga por 2-1 sobre WSG Tirol.

Durante dos temporadas con el SK Sturm Graz, Schnegg disputó 77 partidos, marcando cuatro goles y dando nueve asistencias en todas las competiciones, camino a ganar dos copas de liga y un campeonato de liga. También participó en las eliminatorias de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. Lee también: Charlotte FC adquiere al mediocampista USMNT Luca de la Torre

El defensa austriaco comenzó su carrera profesional en 2009 jugando para las categorías inferiores del FG Schönwies/Mils y el SV Zams, antes de jugar en la Academia AKA Tirol entre 2012 y 2013. Tras unos años, Schnegg firmó su primer contrato profesional con el WSG Wattens, equipo de segunda división, a los 19 años.