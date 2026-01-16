viernes, enero 16, 2026
Modified date:

Cuba rindió honores fúnebres a los 32 militares caídos en Venezuela

INTERNACIONALES
8
Cuba rindió honores fúnebres a los 32 militares caídos en Venezuela
Foto: Cortesía X @DiazCanelB
Maria Gabriela Perez

La Habana.-  El gobierno de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el General de Ejército, realizaron los actos de homenaje póstumo a los 32 combatientes cubanos fallecidos en lo que se ha calificado como un acto de terrorismo cometido por Estados Unidos en Venezuela.

A través de la cuenta de X del primer mandatario cubano se pudo evidenciar diversas fotos de decenas de personas que estuvieron presente en los actos fúnebres.

Asimismo, a pesar de las condiciones climáticas adversas, descritas por el mandatario como una «fría lluvia», se desplegó un protocolo solemne para recibir los restos mortales en la Patria.

Ver más: Cuba rechaza ultimátum y exige respeto a su soberanía

Los restos fueron colocados en el panteón de los Caídos

El cronograma publicado por Díaz-Canel señaló que el homenaje comenzó el jueves 15 de enero con una ceremonia militar en el Aeropuerto Internacional José Martí tras el arribo de los cuerpos.

Luego el cortejo fúnebre se trasladó por la avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), permitiendo al pueblo rendir honores a ambos lados de la vía.

De la misma manera, se habilitó el acceso al edificio central del Ministerio de las FAR para que la población pudiera despedirse de los combatientes.

Mientras que el día viernes 16 de enero los actos iniciaron con la «Marcha del Pueblo Combatiente», partiendo desde la Tribuna Antiimperialista José Martí hasta la calle G, como muestra de compromiso con la Patria.

Por último, los actos concluyeron con la inhumación de los restos en los panteones de los Caídos por la Defensa en sus respectivas localidades.

Díaz-Canel destacó en sus redes sociales que estos «32 héroes» se han multiplicado en miles a través del tributo popular en cada ciudad de origen.

Video: CMPD identifica las zonas con mayor indice delictivo en Charlotte y refuerza actividades.

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
162,496FansMe gusta
20,949SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,100SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,004SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.