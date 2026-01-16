Cuba rindió honores fúnebres a los 32 militares caídos en Venezuela

La Habana.- El gobierno de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el General de Ejército, realizaron los actos de homenaje póstumo a los 32 combatientes cubanos fallecidos en lo que se ha calificado como un acto de terrorismo cometido por Estados Unidos en Venezuela.

A través de la cuenta de X del primer mandatario cubano se pudo evidenciar diversas fotos de decenas de personas que estuvieron presente en los actos fúnebres.

Junto al General de Ejército recibimos en la Patria los restos de los 32 héroes caídos en duro combate en defensa de la soberanía de #Venezuela y su Presidente Nicolás Maduro. Ni la fría lluvia ha podido detener el emocionado tributo del pueblo. #HonorYGloria pic.twitter.com/ZkkW8ntwbB — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 15, 2026

Asimismo, a pesar de las condiciones climáticas adversas, descritas por el mandatario como una «fría lluvia», se desplegó un protocolo solemne para recibir los restos mortales en la Patria.

Los restos fueron colocados en el panteón de los Caídos

El cronograma publicado por Díaz-Canel señaló que el homenaje comenzó el jueves 15 de enero con una ceremonia militar en el Aeropuerto Internacional José Martí tras el arribo de los cuerpos.

#Cuba recibirá con #HonorYGloria a nuestros 32 compatriotas, caídos heroicamente en defensa de la soberanía de una nación hermana. Con cubanísimo coraje, ellos pusieron en jaque a los súper apertrechados, cobardes e ilegales secuestradores del Presidente de #Venezuela. pic.twitter.com/COCbEzB1YX — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 13, 2026

Luego el cortejo fúnebre se trasladó por la avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), permitiendo al pueblo rendir honores a ambos lados de la vía.

De la misma manera, se habilitó el acceso al edificio central del Ministerio de las FAR para que la población pudiera despedirse de los combatientes.

Mientras que el día viernes 16 de enero los actos iniciaron con la «Marcha del Pueblo Combatiente», partiendo desde la Tribuna Antiimperialista José Martí hasta la calle G, como muestra de compromiso con la Patria.

Por último, los actos concluyeron con la inhumación de los restos en los panteones de los Caídos por la Defensa en sus respectivas localidades.

Díaz-Canel destacó en sus redes sociales que estos «32 héroes» se han multiplicado en miles a través del tributo popular en cada ciudad de origen.

Y 32 se transformaron en miles, decenas de miles, cientos de miles en cada ciudad de #Cuba donde nacieron. A eso se refiere nuestro sagrado Himno cuando proclama que "la Patria os contempla orgullosa".#HonorYGloria pic.twitter.com/fzQnAaDJaU — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 16, 2026

