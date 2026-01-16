Anuncian «El Gran Plan de Salud» para reducir precios y eliminar intermediarios

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump anunció «El Gran Plan de Salud» (The Great Healthcare Plan), una amplia iniciativa diseñada para reducir drásticamente los precios de los medicamentos recetados, bajar las primas de seguros y exigir transparencia total a las compañías aseguradoras.

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, señalaron que el plan busca entregar el dinero directamente al pueblo estadounidense, eliminando los beneficios para las grandes farmacéuticas y grupos de intereses especiales.

Puntos clave del anuncio del presidente

En el comunicado, Trump explicó que «sus medicamentos recetados bajarán muchísimo. Bajo esta política, los precios de muchos medicamentos se reducirán en un 300, 400 e incluso 500% a partir de este mes en Trumprx.gov».

«El gobierno le pagará el dinero directamente a usted… las grandes aseguradoras pierden y el pueblo de nuestro país gana», afirmó.

Por otro lado, indicaron que el plan elimina los pagos gubernamentales a las grandes aseguradoras y los sobornos a los corredores de seguros que inflan los costos.

De la misma manera, la Casa Blanca, enfatizó que se exigirá a hospitales y aseguradoras que publiquen todos los precios y comparaciones de cobertura en un lenguaje claro, así como datos sobre reclamaciones denegadas.

Por último, el primer mandatario criticó duramente el sistema anterior, calificándolo como la «Ley de Atención INASEQUIBLE» (Unaffordable Care Act), diseñada para enriquecer a las aseguradoras.

«Tendremos la máxima transparencia de precios y los costos bajarán increíblemente. Pido al Congreso que apruebe este marco legal sin demora», concluyó Trump.

