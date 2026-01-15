Charlotte, NC.- Mecklenburg County está reduciendo la brecha entre los servicios de salud mental y quienes más los necesitan.

En colaboración con el Centro de Prevención y Recuperación Anuvia, los residentes pueden acceder a hasta ocho sesiones de terapia gratuitas en un Centro de Recursos Comunitarios (CRC) del Condado Mecklenburg. No se requiere cita previa; se aceptan personas sin cita previa.

Lee también: Muere residente en custodia en la Oficina del Sheriff de Mecklenburg County

Los consejeros certificados de Anuvia están disponibles para brindar apoyo de salud mental confidencial y compasivo a personas y familias. Pueden ayudar a los residentes a lidiar con el estrés, la ansiedad, problemas de consumo de sustancias o una crisis. Después de una sesión inicial, los residentes pueden continuar recibiendo atención, ya sea presencialmente en el CRC o virtualmente. Los residentes pueden acceder a los servicios independientemente de su seguro médico.

Para algunos residentes, acceder a servicios durante tiempos de crisis marca la diferencia. Un cliente comentó que poder hablar con un consejero le ayudó a sentirse menos preocupado y deprimido, además de conectarlo con otros recursos.

“Me facilitaron muchísimo la conexión con los servicios cuando realmente los necesitaba”, dijo una clienta que buscó ayuda en el Centro Ella B. Scarborough. “Me ayudaron a sentir que tenía un espacio seguro para hablar sobre mi situación actual”.

Los servicios están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en:

Más de uno de cada cinco adultos experimentó una enfermedad mental en 2024, incluyendo problemas como el trastorno depresivo mayor, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Ese mismo año, Mecklenburg adoptó su Plan Estratégico de Salud Conductual para orientar el uso de fondos públicos para servicios de salud conductual en la comunidad.

Video: Junta de Comisionados del Condado Mecklenburg