María Corina Machado se reunió con Trump en la Casa Blanca

ESTADOS UNIDOS
5
Foto: Cortesía X @voceriavzla
Maria Gabriela Perez

Washington.-  La líder de la oposición venezolana María Corina Machado fue recibida el jueves 15 de enero por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la también Premio Nobel de la Paz, tuvo un almuerzo privado en uno de los comedores de la residencia ejecutiva, contó con la participación estratégica del Secretario de Estado, Marco Rubio.

Confirman la liberación de Roland Carreño y otros periodistas en Venezuela

Trascendió que reafirmaron el compromiso de la administración con la transición democrática en la nación sudamericana.

Al concluir el encuentro y antes de dirigirse al Congreso para continuar su agenda legislativa, Machado se detuvo para saludar a un grupo de venezolanos congregados en las inmediaciones.

En declaraciones breves pero contundentes, Machado aseguró que «contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela».

De la misma manera, reiteró a los presentes que pronto “todos los venezolanos regresarán al país, para su reconstrucción”.

Es de destacar, que luego que se reunió con el primer mandatario estadounidense, Machado se reunió en el Capitolio de los Estados Unidos con senadores republicanos y demócratas.

En el encuentro estuvieron los senadores: Jackie Rosen, Alex Padilla, John Curtis, Peter Welch, Jeanne Shaheen, Dick Durbin, Rick Scott, Ted Cruz, Bernie Moreno, Chris Murphy, Tim Kaine, Rubén Gallego y Chris.

Respaldo de la Casa Blanca

Es de mencionar, que mientras transcurría el almuerzo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció detalles a la prensa, destacando la relevancia de la visitante.

«El Presidente esperaba con interés esta conversación positiva con la señora Machado. Ella representa una voz notable y valiente para gran parte del pueblo venezolano», afirmó Leavitt,

Por último, subrayó el interés del mandatario en conocer de primera mano la realidad actual del país.

Rueda de Prensa: Presidente Donald Trump, desde Mar-a-Lago, Florida.

