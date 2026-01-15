jueves, enero 15, 2026
Modified date:

La misión SpaceX Crew-11 de la NASA regresa a salvo tras 167 días en el espacio

TECNOLOGÍA
Foto: Cortesía https://www.nasa.gov/
Maria Gabriela Perez

Houston.- La misión Crew-11 de la NASA concluyó exitosamente con un amerizaje frente a la costa de San Diego la madrugada del jueves 15 de enero, poniendo fin a una misión de más de cinco meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).

En un comunicado, indicaron que los astronautas de la NASA Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta de JAXA Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov regresaron a la Tierra a las 12:41 a.m. PST.

Explicaron que la tripulación regresó aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a una preocupación médica que los equipos están monitoreando en uno de los tripulantes, quien permanece estable.

Estarán en las próximas horas con sus familiares

Al respecto, el Administrador de la NASA, Jared Isaacman, señaló que «no podría estar más orgulloso de nuestros astronautas y los equipos en tierra».

«La Crew-11 completó más de 140 experimentos científicos que avanzan la exploración humana», afirmó.

Por otro lado, a través de varios medios de comunicación se conoció que los astronautas están siendo atendidos por el equipo médico de la Nasa, y en las próximas horas se reencontrarán con sus familiares.

Por último, La NASA informó que La misión, que despegó el 1 de agosto de 2025, recorrió casi 71 millones de millas y completó más de 2,670 órbitas alrededor de la Tierra. Los miembros de la tripulación regresarán al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

