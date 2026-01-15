Incautan buque petrolero bajo la Operación Southern Spear

Washington.- El Comando Sur, informó que la madrugada del jueves 15 de enero en una operación conjunta realizada con un equipo táctico de la Guardia Costera lograron la incautación del buque motor Veronica en el Caribe.

A través de sus redes sociales, indicaron que el buque, identificado como un tanquero de la «flota fantasma» sancionada, operaba en desafío a la cuarentena de embarcaciones sancionadas establecida por el Presidente Trump.

Al respecto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem declaró que «a través de una estrecha coordinación con nuestros colegas en los Departamentos de Guerra, Estado y Justicia, nuestros heroicos hombres y mujeres de la Guardia Costera aseguraron una operación ejecutada impecablemente. No hay escapatoria de la justicia estadounidense».

La operación se realizó sin incidentes

El Comando Sur confirmó que infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, lanzados desde el USS Gerald R. Ford (CVN 78), apoyaron la operación.

Asimismo, destacaron que la incautación se realizó sin incidentes. Estas operaciones cuentan con el respaldo del Grupo de Preparación Anfibia de la Marina de EE. UU., incluyendo el USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale.

«El único petróleo que sale de Venezuela será petróleo coordinado adecuada y legalmente», afirmaron las autoridades. El Departamento de Guerra continúa sus esfuerzos para restaurar la seguridad en el Hemisferio Occidental.

