ICE emite orden contra salvadoreño por doble homicidio en Charlotte

Charlotte, NC.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención contra un migrante indocumentado de nacionalidad salvadoreña, quien supuestamente estaría vinculado en el asesinato de dos adolescentes estadounidenses.

En un comunicado, identificaron al detenido como Arístides Elí Orellana-Ramírez, quien supuestamente era un migrante indocumentado.

Según el Departamento de policía de Charlotte-Mecklenburg, el violento suceso ocurrió el 20 de diciembre de 2025. Las víctimas, identificadas como Bravlio Galeano Ayala (16 años) y Samir Canales Molina (18 años), fueron encontradas con heridas de bala a más de seis millas de distancia entre sí.

De la misma manera, señalaron que los detectives determinaron que ambos fueron baleados en el mismo lugar alrededor de las 3:30 a.m. en el suroeste de Charlotte y huyeron de la escena en un intento desesperado por encontrar ayuda. Posteriormente, ambos fueron declarados muertos en el hospital.

Ver más: ICE detiene a depredador sexual en NC tras 15 años de cárcel

Critican las acciones de Carolina del Norte

Al respecto, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin declaró que «otra trágica pérdida de vida a manos de un extranjero ilegal criminal. Las dos víctimas masculinas tenían solo 16 y 18 años, ambos con toda una vida por delante. Sus vidas fueron arrebatadas en momentos por alguien que NUNCA debería haber estado en nuestro país.

“Desafortunadamente, los políticos de las ciudades santuario de Carolina del Norte a menudo SE NIEGAN a permitirnos el acceso a sus cárceles y liberan a estos criminales conocidos nuevamente en las comunidades estadounidenses», enfatizó.

Asimismo, indicaron que Orellana-Ramírez cruzó la frontera ilegalmente en una fecha y lugar desconocidos, sin inspección de un oficial de inmigración.

En este sentido, el DHS reiteró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la secretaria Kristy Noem han lanzado la «Operación Charlotte’s Web» para atacar a estos criminales y sacarlos de los vecindarios estadounidenses.

Por último, indicaron que las víctimas de crímenes cometidos por extranjeros ilegales pueden recibir apoyo de la Oficina de Participación de Víctimas de Crímenes de Inmigración (VOICE) contactando al 1-855-488-6423.

Video: Adriana Martín: EE.UU. reforma la pirámide alimentaria y apuesta por la “Dieta del Creador”