Grok prohíbe generar imágenes de personas en bikini

San Francisco.- Tras una ola de críticas sobre la seguridad en el uso de la Inteligencia Artificial, la red social X comunicó un endurecimiento inmediato en sus políticas de moderación para su herramienta Grok.

A través de varios medios de comunicación se conoció que a partir de ahora, queda inhabilitada la función que permitía editar o generar imágenes de individuos reales vistiendo atuendos de baño, específicamente bikinis y ropa similar.

Trascendió que la nueva directriz técnica se aplica sin excepciones a la totalidad de la base de usuarios, afectando tanto a las cuentas estándar como a los suscriptores de los planes premium, quienes anteriormente gozaban de mayores libertades en la herramienta.

Elon Musk’s xAI has announced it will block the ability of its Grok AI tool to alter images of real people to put them in “revealing clothing such as bikinis”, amid a global backlash over the tool being used to generate explicit imagery. The move came just hours after the… pic.twitter.com/Ld9TS1Ezug — Yahoo News (@YahooNews) January 15, 2026

Usuarios utilizaban la IA

De la misma manera, expertos han coincidido que esta decisión responde a la controversia generada en los últimos días, cuando la función se viralizó negativamente.

Ver más: Apple y Google: Alianza histórica por la IA

Es de mencionar, que numerosos usuarios utilizaron la capacidad de la IA para solicitar, mediante menciones directas a Grok, la modificación de fotografías de personas reales para que aparecieran con poca ropa.

La difusión masiva de este contenido originó fuertes críticas, lo que originó que la red social propiedad de Elon Musk, establecieron barreras más estrictas para evitar el uso indebido de la imagen personal.

Video: Adriana Martín: EE.UU. reforma la pirámide alimentaria y apuesta por la “Dieta del Creador”