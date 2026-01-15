Gira «History Rocks» llega a las escuelas de Carolina del Norte

Fayetteville, N.C. – Como parte de las celebraciones por el 250.º aniversario de los Estados Unidos, la secretaria de educación, Linda McMahon, visitó la escuela secundaria Jack Britt en Fayetteville.

En una nota de prensa se conoció que la visita forma parte de la gira nacional del Departamento de Educación, History Rocks! Trail to Independence, una iniciativa diseñada para fortalecer la alfabetización cívica y conectar a los estudiantes con los principios fundacionales de la nación.

Detallaron que más de 500 estudiantes de noveno a duodécimo grado participaron en actividades interactivas destinadas a profundizar su comprensión de la historia estadounidense y el papel crucial de Carolina del Norte en la lucha por la independencia.

Ver más: Mecklenburg amplía el acceso a los servicios de salud mental y conductual

Contó con el apoyo de varias escuelas

De la misma manera, destacaron que el evento contó con la presencia de la directora Queesha Tillman y el superintendente de las escuelas del condado Cumberland, Eric C. Bracy.

«Habiendo crecido en Carolina del Norte, conozco de primera mano el papel fundamental de este estado en nuestra historia. Desde ser la primera colonia en pedir la independencia en el siglo XVIII hasta ser la cuna de la aviación en el siglo XX, el rico legado de Carolina del Norte será llevado adelante por la próxima generación», declaró la Secretaria McMahon.

De la misma manera, señalaron que «mientras celebramos los 250 años de los Estados Unidos, History Rocks! invita a los estudiantes a comprometerse con el civismo y los principios de nuestra fundación».

Sobre la iniciativa

History Rocks! es un componente clave de las celebraciones America 250 del Departamento de Educación, en coordinación con la America 250 Civics Education Coalition. Esta coalición incluye asociaciones con el America First Policy Institute, Turning Point USA, Hillsdale College y más de 50 organizaciones nacionales y estatales. La Secretaria McMahon y otros líderes educativos visitarán escuelas en los 50 estados para promover una instrucción histórica y cívica de alta calidad.

Video: CMPD identifica las zonas con mayor indice delictivo en Charlotte y refuerza actividades.