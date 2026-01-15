FIFA recibe 500 millones de peticiones para el Mundial 2026

Zúrich –La FIFA anunció que, durante la fase de sorteo aleatorio (del 11 de diciembre al 13 de enero), se recibieron más de 500 millones de solicitudes de entradas, estableciendo un nuevo récord en la historia del deporte mundial.

En un comunicado, señalaron que durante este periodo de 33 días, se registró una media de 15 millones de solicitudes diarias provenientes de los 211 países y territorios miembros de la FIFA.

Detallaron que los países con mayor número de solicitudes, además de los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), fueron Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

El «Top 5» de partidos más solicitados refleja el atractivo global del torneo:

Colombia vs. Portugal (27 de junio, Miami). México vs. República de Corea (18 de junio, Guadalajara). La Gran Final (19 de julio, Nueva York/Nueva Jersey). Partido Inaugural: México vs. Sudáfrica (11 de junio, Ciudad de México). Eliminatoria de dieciseisavos de final (2 de julio, Toronto).

Ver más: FIFA y Netflix lanzarán nuevo videojuego de fútbol

Por otro lado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que «500 millones de solicitudes en poco más de un mes no es solo una demanda alta, es una auténtica declaración de intenciones a escala mundial».

«Lamentamos que el aforo no sea ilimitado, pero nos comprometemos a crear experiencias fuera de los estadios para que el mayor número posible de personas participe», acotó.

Próximos pasos para los aficionados

Por otro lado, indicaron que a partir del 5 de febrero, la FIFA comenzará a notificar por correo electrónico a los solicitantes seleccionados. Debido a que la demanda supera la oferta, las entradas se asignarán mediante un proceso de selección aleatorio certificado.

Señalaron que si la solicitud es aprobada (total o parcialmente), se efectuará el cobro automático. Mientras que quienes no sean seleccionados tendrán otra oportunidad en la fase de venta de «última hora» más cerca del torneo.

Por último, recordaron a los aficionados que FIFA.com/tickets es el único canal oficial para la compra y reventa autorizada de entradas. Asimismo, se insta a los viajeros internacionales a gestionar sus visados con antelación; los titulares de entradas que viajen a EE. UU. podrán acceder próximamente al sistema de citas prioritarias FIFA PASS.

Video: Fianzas a solicitantes de Visas