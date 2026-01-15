DHS denunció emboscada brutal a agente federal en Minneapolis

Minneapolis.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció que un oficial federal de las fuerzas del orden se encuentra hospitalizado tras una violenta emboscada perpetrada la tarde del miércoles por tres personas, entre ellos un migrante de nacionalidad venezolana.

A través de sus redes sociales, indicaron que el incidente comenzó a las 6:50 p.m., cuando el oficial realizaba una parada de tráfico selectiva a un ciudadano venezolano que se encontraba indocumentado en el país.

Explicaron que tras chocar su vehículo en un intento de fuga y huir a pie, el sujeto fue alcanzado por el agente, momento en el cual inició una violenta resistencia física.

Asimismo, indicaron que la situación escaló rápidamente convirtiéndose en una emboscada cuando dos sujetos adicionales salieron de un apartamento cercano para unirse al ataque. Mientras el oficial forcejeaba en el suelo con el sospechoso inicial, los otros dos individuos lo agredieron brutalmente utilizando una pala de nieve y un palo de escoba como armas.

Disparó en un acto de defensa

El DHS señaló que superado en número y siendo golpeado repetidamente por el sujeto inicial, quien logró soltarse para atacar al oficial con los objetos contundentes, el agente temió por su vida y seguridad. En un acto de defensa propia ante el inminente peligro de muerte, el oficial disparó su arma de servicio, hiriendo al agresor inicial en la pierna.

Precisaron que los tres atacantes intentaron atrincherarse en el apartamento, pero ya se encuentran bajo custodia.

Por último, señalaron que tanto el oficial agredido como el sujeto herido fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

Datos de interés

Es de recordar, que el DHS ha denunciado en varias oportunidades que los oficiales federales enfrentan actualmente un aumento del 1.300% en agresiones en su contra.

Las autoridades federales denuncian que hay retóricas que fomentan la «resistencia organizada» contra ICE y las fuerzas del orden, promovidas por ciertos líderes locales, están poniendo en riesgo directo la vida de los hombres y mujeres que cumplen con su deber de proteger a la comunidad.

