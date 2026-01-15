Acusado de robo, asalto y disparos en una propiedad ocupada

Burke, NC.- Las autoridades de Burke County detuvieron a Lyndon Dale McCorkle Jr., de 43 años de edad, luego de un incidente con armas de fuego ocurrido el 11 de enero en la zona de Sundown Road, en Morganton. El caso derivó en una rápida movilización policial, múltiples cargos graves y una comparecencia judicial programada para el 12 de enero de 2026.

Los hechos comenzaron cuando la Oficina del Sheriff del Condado Burke recibió un llamado de emergencia que alertaba sobre disparos en una residencia. Los agentes llegaron a la dirección señalada y verificaron la situación con testigos que se encontraban en el área. Los relatos apuntaron a McCorkle como responsable de los disparos y de un asalto dentro de la propiedad. Según el informe oficial, el sospechoso escapó de la escena antes de la llegada de los uniformados.

La búsqueda del hombre involucró a varias agencias y concluyó horas más tarde. La Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la Oficina del Sheriff Burke localizaron a McCorkle y procedieron a su detención. El Departamento de Seguridad Pública de Morganton tomó custodia del sospechoso y lo trasladó a un hospital para evaluación médica. Tras recibir el alta, el individuo ingresó a la Oficina del Magistrado del Condado Burke para enfrentar los cargos presentados.

La Oficina del Sheriff formalizó acusaciones por robo en primer grado, disparos en una propiedad ocupada y asalto con arma mortal con intención de matar, todos considerados delitos graves. Las autoridades también sumaron un cargo menor por apuntar un arma durante el hecho. La gravedad de la denuncia llevó al magistrado a negar cualquier modalidad de vínculo, por lo que McCorkle quedó bajo custodia hasta su primera cita judicial.

El caso involucró coordinación entre tres instituciones: la Oficina del Sheriff del Condado Burke, la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y el Departamento de Seguridad Pública de Morganton. Las agencias informaron que la investigación continúa abierta y que el expediente seguirá ampliándose con testimonios y pruebas periciales.

Vecinos del sector expresaron preocupación tras el incidente, debido a la presencia de niños y familias en las inmediaciones durante el momento de los disparos. Las autoridades reiteraron el llamado a colaborar con información adicional que contribuya al esclarecimiento total del caso y al fortalecimiento de la acusación.

