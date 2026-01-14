Venezuela, democracia en desarrollo

Con la captura del heredero del dictador fallecido Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, el 28 de julio 2024, mediante fraude electoral, asumieron el poder de Venezuela, pero un fatídico 3 de enero 2026, para el que le robó el triunfo a más del 70% en las últimas elecciones a los venezolanos, esta vez, el ilegítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es capturado, aunque no por el fraude electoral sino por narcotráfico y crimen organizado, tendrá que responder ante la justicia de los EE.UU., cargos en su contra frente a un Tribunal Federal en la Corte de Manhattan; y que, supuestamente para millones de venezolanos, quedaría despejado el túnel hacia la futura democracia de Venezuela.

Por casi 26 años la libertad de los venezolanos fue arrebatada y provocó el exilio de más de 8 millones de su población, en un país con una inmensa riqueza de su industria petrolera, cuyo gobierno se convirtió en violador de los derechos humanos, que asesinaron, torturaron y apresaron a quienes pensaban distinto de su gobierno.

Convirtió una población sumida en angustia y dolor, en donde aún se mendiga por alimentos y medicina. Expropiaron propiedades pero favorecieron a sus adeptos; pero lo más trascendental la pérdida total de su libertad y su democracia.

En ningún momento, “chavistas y maduristas”,hicieron honor al padre de la patria, el Libertador Simón Bolivar, que seguramente a él jamás se le ocurrió la desfachatez de fundar una fracasada revolución del siglo XXI, que sirvió para desmantelar la riqueza del pueblo venezolano, contagiando a otros países de la región.

Tanto Chávez y Maduro, despilfarraron el dinero de los venezolanos, mediante alianzas con presidentes de países de Latinoamérica,El Caribe, Asia y Europa, que fueron favorecidos, entregándoles petroleo venezolano y manteniendo asesorías internacional con expresidentes del “chavistas-maduristas”, que culminaron siendo parte de una estructura criminal, que se detectaron ganando elecciones libres con fraude electoral.

Crearon los famosos “colectivos y milicias armados”usando a la población situada en barrios marginados de Venezuela, con la finalidad de controlar noche y día a la movilidad civil de los opositores, a quienes les quitaron sus derechos y llegaron a sentenciarlos con una cúpula de jueces que son afines al ex-dictador Maduro, que hoy rinde cuentas con la justicia.

Para conseguir el sueño venezolano, con libertad y democracia, los venezolanos(as) después de la captura del dictador Maduro, de concretarse una transición de poder, tiene que caminar en un largo proceso de restauración política, social y económica, en donde la primera figura está saber de qué manera se sientan las bases para una cesión de poder, cuando se sabe de la presencia política de Nicolás, “nicolasito” hijo de Maduro, en la Asamblea.

Quién o quiénes son los actores para esta transición de poder. Los militares, con el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino?. La encargada de la presidencia del Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez,?.La Asamblea Nacional, de Jorge Rodríguez?. El Ministro del Interior, Diosdado Cabello?.o´, Tarek William Saab? fiscal general. Todos ellos con ordenes de captura desde Washington DC.

Este aire con viento fresco, a quiénes les llegaría?.,porque la democracia y la libertad no es pan con propina, sino una lucha constante, en la que se pierden vidas y bienes materiales que tienen que sacrificar los pueblos para triunfar y sobrevivir, para luego palear hacia su restauración general y, eso toma tiempo.

La euforia que causó en más de 8 millones de venezolanos en el exilio, por la captura del dictador Maduro, no solo alegra a esta comunidad sino a millones de ciudadanos de otros continentes, porque va con la esperanza que esta batalla tiene el componente del sueño de más del 70% de los venezolanos, que han luchado para derrumbar al tirano pero no al resto de la tiranía de los grandes grupos de mafia por el poder y la riqueza petrolera de Venezuela.

Otro capítulo, desagradable, por cierto, que ha traído a dudas no solo de venezolanos sino de la comunidad internacional, lo dicho por el presidente Trump, cuando la prensa le pregunta cuál es el plan del futuro de Venezuela y él responde:” ¡ que va a administrarla!, como si fuera de su propiedad. Y, más tarde, aumenta su narrativa diciendo que “María Corina Machado, no está preparada para ser una líder, ¡porque no tiene credibilidad en su país…!.Entonces, cuál es ahora la insuficiente narrativa, porque antes él sí la reconocía como Héroe. Acaso le afectó el Premio Nobel de la Paz?.

La única verdad que tienen los venezolanos hacia su país es que existe un antes y después de las elecciones de julio 28,2024, que tanto Nicolás Maduro y Delcy Gutierrez, son gobernantes ilegítimos; porque los verdaderos representantes de Venezuela que eligieron como Presidente y Vicepresidente de todos los venezolanos son Edmundo González y María Corina Machado, con los cuales la guerra por el sueño de los venezolanos, se plasmaría con estas dos figuras que dice su Constitución.

Es preocupante las declaraciones del presidente Donald Trump, al afirmar que gobernaría Venezuela. Se le atribuye su mérito por luchar contra el narcotráfico y grupos criminales, pero la acción desplegada el 3 de enero para capturar a Maduro, constituye una violación a su soberanía nacional, porque destruye el estado de derecho, de los países miembros de la ONU.¡ Ahora,! el punto de esta acción tiene que ser resuelta en este organismo mundial, que nada raro sería concluya con una exigencia del ejecutivo estadounidense que es por la defensa al hemisferio occidental.

¡Vengan por mí, aquí, los espero en Miraflores, No se tarden en llegar, cobardes..!,fueron las únicas palabras de invitación que al dictador Maduro le aceptó Donald Trump, porque al juez que dará su veredicto, a él, no tiene que invitarlo; solo a este juez lo tiene que invitar su ética como Magistrado, para aplicar la Ley y la Constitución de EE.UU.,para dictar sentencia con las pruebas que aporte al proceso la fiscalía general en Manhattan.

Y, a pesar de este derrumbe en el que cayeron el dictador Maduro y su esposa Celi Guerra, les presume la inocencia, como ya la expresaron con su testimonio ante el juez de la causa, al que llegó cojeando, sonriente, amable, y diciendo en el pasillo “Happy New Year y Good Night.

Mientras al otro lado del mundo, el lunes 5 de enero 2026, venezolanos en muchas calles y avenidas del mundo, flameaban sus banderas y cantaron su himno nacional, como gritando libertad y democracia para Venezuela; porque ser líbrelo es solo quitarse reglas o romper cadenas, sino saber qué hacer con esa libertad.La libertad verdadera, dijo el filósofo Frich Fromm, no consiste solo“hacer lo que quiero.”sino vivir con responsabilidad.

Sin embargo, después de esta primera captura en el fatídico 3 de enero 2026, que deja resultados positivos, para conquistar el sueño de venezolanos, está por venir un proceso de transición sumamente complicado que tiene que reunir a ambas partes para una sabia solución nacional venezolana, que la inteligencia con voluntad política supere cualquier ambición que pueda marginar los intereses nacionales de los venezolanos y su país.