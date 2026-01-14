miércoles, enero 14, 2026
Modified date:

Trump en Michigan: Récord económico, impulso automotriz y nuevas reformas

ESTADOS UNIDOS
Foto: Cortesía https://www.whitehouse.gov/
Maria Gabriela Perez

Michigan.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump visitó el martes 13 de enero el complejo Ford River Rouge para destacar el resurgimiento de la industria automotriz estadounidense y presentar los resultados de su agenda económica tras un año de gestión.

Durante el recorrido por la planta de la icónica camioneta F-150, el primer mandatario fue recibido por trabajadores y ejecutivos de Ford, quienes confirmaron el impacto positivo de las políticas actuales.

Recuperación Económica

La Casa Blanca en un comunicado señaló que Trump declaró el fin de la «catástrofe de la estanflación», citando un aumento de $1.300 en los salarios reales y una reducción drástica de la inflación.

De la misma manera, en su discurso destacó la bajada del precio de la gasolina en el área de Detroit a menos de $2.30 por galón, comparado con los $4.50 de hace dos años.

El Presidente afirmó que los aranceles han generado billones en nuevas inversiones y han ayudado a reducir el déficit presupuestario federal en un 27% y el déficit comercial en un 62%.

En este sentido, destacó que gracias al arancel del 25% a automóviles extranjeros, las fábricas de EE. UU. están recibiendo más de $70 mil millones en nuevas inversiones.

Por otro lado, el presidente adelantó planes para abordar la vivienda y la salud. Detallando sobre la prohibición a grandes inversores institucionales de comprar viviendas unifamiliares y la compra de $200 mil millones en bonos hipotecarios por parte del gobierno para reducir las tasas.

En este sentido, Jim Farley, CEO de Ford, confirmó la expansión de plantas en Tennessee gracias a estas políticas, mientras que Bill Ford, Presidente Ejecutivo, elogió la capacidad de respuesta de la actual administración.

