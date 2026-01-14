Trump en Michigan: Récord económico, impulso automotriz y nuevas reformas

Michigan.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump visitó el martes 13 de enero el complejo Ford River Rouge para destacar el resurgimiento de la industria automotriz estadounidense y presentar los resultados de su agenda económica tras un año de gestión.

Durante el recorrido por la planta de la icónica camioneta F-150, el primer mandatario fue recibido por trabajadores y ejecutivos de Ford, quienes confirmaron el impacto positivo de las políticas actuales.

THE HIGHEST GROWTH WE'VE EVER HAD 🇺🇸📈 pic.twitter.com/eteSNzKg7B — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2026

Recuperación Económica

La Casa Blanca en un comunicado señaló que Trump declaró el fin de la «catástrofe de la estanflación», citando un aumento de $1.300 en los salarios reales y una reducción drástica de la inflación.

RECAP: President Trump interviews with @CBSEveningNews.🔥 Everything you need to know in under 90 seconds. "Our country is rocketing right now." – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/TEC4F6Aqaw — The White House (@WhiteHouse) January 14, 2026

De la misma manera, en su discurso destacó la bajada del precio de la gasolina en el área de Detroit a menos de $2.30 por galón, comparado con los $4.50 de hace dos años.

El Presidente afirmó que los aranceles han generado billones en nuevas inversiones y han ayudado a reducir el déficit presupuestario federal en un 27% y el déficit comercial en un 62%.

En este sentido, destacó que gracias al arancel del 25% a automóviles extranjeros, las fábricas de EE. UU. están recibiendo más de $70 mil millones en nuevas inversiones.

Por otro lado, el presidente adelantó planes para abordar la vivienda y la salud. Detallando sobre la prohibición a grandes inversores institucionales de comprar viviendas unifamiliares y la compra de $200 mil millones en bonos hipotecarios por parte del gobierno para reducir las tasas.

En este sentido, Jim Farley, CEO de Ford, confirmó la expansión de plantas en Tennessee gracias a estas políticas, mientras que Bill Ford, Presidente Ejecutivo, elogió la capacidad de respuesta de la actual administración.

